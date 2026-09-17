Reprodução Wikimedia Commons/Fawaz.tairou Vênus é chamada de 'Estrela da Manhã' ou 'Estrela Dalva' devido ao brilho intenso logo antes do amanhecer

O planeta Vênus pode ser visto a olho nu em todo o Brasil durante esta sexta-feira (18), logo após o pôr do Sol. O planeta vai alcançar seu brilho máximo e magnitude de -4.80, o que possibilita a visualização.

A informação foi divulgada pela Nasa e, de acordo com a agência espacial, não vai ser necessário muito esforço para encontrar Vênus no céu. Para ver o planeta, basta olhar na direção em que o Sol se põe logo após o anoitecer.

Com o brilho intenso, Vênus vai ofuscar todas as estrelas ao redor e vai se destacar em meio ao céu.

“Você não precisará procurar muito para encontrá-la. Logo após o pôr do sol, Vênus se destacará como um ponto de luz brilhante próximo ao horizonte oeste, ofuscando todas as estrelas ao seu redor. Uma visão clara do horizonte lhe dará a melhor chance de observá-la antes que se ponha", afirmou a agência espacial.

Ainda segundo a Nasa, o planeta vai aparecer um pouco mais baixo do que o habitual e logo acima do horizonte ocidental. Ele pode ser visto de todas as regiões do país.

Para quem quiser uma experiência ainda mais especial, é preciso ir para um local com o mínimo de poluição luminosa possível.

A magnitude

Vênus vai alcançar a magnitude de -4.80. A escala funciona de forma invertida. Segundo especialistas, quanto menor o número, mais brilhante é o objeto no céu.

Estrelas comuns, que são normalmente visíveis a olho nu, têm magnitude entre 1 e 5. Nesse caso, o brilho extremo de Vênus faz com que o planeta só não seja mais luminoso do que a Lua cheia e o Sol.

A Lua, na fase cheia, tem magnitude de -12,7. Já o Sol tem -26,7. Com Vênus em -4.80, ele vai superar com facilidade qualquer estrela no céu noturno.



