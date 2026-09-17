Divulgação/Inmet Chuvas devem se concentrar por cinco dias no Sul, enquanto cobrem parte de SP e MS até domingo (20)

A partir desta quinta-feira (17), há chance de chuvas elevadas entre os três estados da Região Sul do Brasil. Segundo dados de modelos meteorológicos, os acumulados podem chegar até 200mm ao longo de vários dias, elevando o risco de inundações e alagamentos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os dados insistem que os maiores acumulados de chuvas cairão na região Norte do Rio Grande do Sul e em todo território de Santa Catarina e do Paraná , sobretudo nos

O tempo fica instável a partir do anoitecer de hoje (17) e ao longo desta sexta-feira (18). No estado gaúcho, já na noite desta quinta (17) o dia de Sol predominante pode apresentar uma virada no tempo.





Chuvas se concentram no fim de semana



Ainda segundo a MetSul, a instabilidade se concretiza no Sul neste sábado (19), com chuvas em quase toda região. Os maiores volumes são esperados em pontos entre a faixa Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Há risco elevado de temporais isolados.

Na sequência, o domingo (20) apresenta garoas contínuas, enquanto o Rio Grande do Sul pode ter uma melhora do tempo ao Oeste e Sul do estado. Os altos volumes cessam mesmo em Santa Catarina e Paraná, porém.

No início da semana seguinte, deve prevalecer o tempo instável na maior parte do Sul, enquanto uma nova massa de ar frio reforça as chuvas, elevando os volumes novamente entre o Norte do RS até o Paraná.

O mesmo cenário vale para a terça-feira (22). Diante disso, esperam-se volumes de 150 a 200mm ou mais em alguns pontos, especialmente de Santa Catarina, Paraná e Norte do Rio Grande do Sul.

Inmet emite alertas de temporais a partir de sexta (18)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de temporais para a Região Sul a partir de sexta-feira (18). Conforme os avisos, as chuvas devem chegar pelo Oeste, nas regiões de fronteira, e se estendem também a parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No sábado (19), o alerta sobe de categoria, para laranja (perigo), com risco de danos, quedas de árvores, postes, ventanias e demais transtornos. Os episódios mais intensos de temporais devem cessar novamente a partir do domingo (19).