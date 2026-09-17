Reprodução Jaqueline de Melo Silva

Uma jovem de 28 anos morreu após ser liberada de pronto-socorro e sofrer um infarto fulminante momentos depois. O caso aconteceu em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo as informações, ela buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No local, ela foi medicada e liberada depois de apresentar melhora.

Porém, ao chegar em casa, a jovem voltou a passar mal. Sendo assim, ela foi levada de carro pela família ao Hospital do Juruá, também em Cruzeiro do Sul. Ela chegou à unidade já sem vida.

Por meio de nota, a família informou que o laudo médico apontou a causa da morte como infarto fulminante.

Em entrevista ao g1, um parente contou que ela foi para a UPA por volta das 16h, ficou lá até as 18h, tomou remédio e voltou para casa.

Ainda de acordo com os familiares, a mulher tinha crises muito fortes de gastrite, enfrentava problemas no estômago e havia passado por duas cirurgias há cerca de quatro anos.

As crises provocavam ansiedade e nervosismo na jovem. Sendo assim, ela mantinha cuidados rigorosos com a alimentação e costuma evitar comer em locais desconhecidos.

O iG acionou a prefeitura de Cruzeiro do Sul, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Quem era a vítima

A vítima é Jaqueline de Melo Silva, cirurgiã-dentista de 28 anos. Ela foi velada na Igreja São João Batista, no bairro Cohab, e sepultada nesta última terça-feira (15).

Ela se formou em Odontologia em Rio Branco, na capital acreana, e trabalhava em uma clínica do município. Recentemente, Jaqueline chegou a concluir uma especialização.

A jovem era filha do primeiro-tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, Salésio Figueira da Silva. Ela também se dedicava à causa animal, fazendo parte de programas de resgate de animais abandonados.

Jaqueline foi descrita por amigos como alegre, bem-humorada e sempre disposta.



