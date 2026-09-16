Foto: Defesa Civil/SP Situação após a chuva no Vale do Ribeira

As fortes chuvas que atingiram o Vale do Ribeira, em São Paulo, nos últimos dias começam a dar sinais de recuo em parte da região, mas a situação ainda exige atenção nesta quarta-feira (16). Segundo a atualização mais recente da Defesa Civil, a água já voltou para a calha do rio em Ribeira, Iporanga e Eldorado, permitindo que famílias iniciem a limpeza dos imóveis e se preparem para retornar para casa.

Nessas três cidades, não há mais pontos de alagamento registrados. O cenário, porém, ainda é diferente em Sete Barras e Registro, onde o nível dos rios provocou novos extravasamentos e mantém áreas alagadas.





Sete Barras e Registro ainda têm pontos de alagamento

Em Sete Barras, o transbordamento do rio atingiu áreas rurais. O município tem atualmente 25 famílias desabrigadas, segundo a Defesa Civil.

Em Registro, a cheia também atingiu a área urbana. A cidade contabiliza 28 famílias desabrigadas e continua entre os pontos que concentram atenção das equipes de emergência.

Foto: Defesa Civil/SP As missões para levar ajuda humanitária continuam sendo realizadas de acordo com as necessidades identificadas pelas equipes que estão nos municípios

Pariquera-Açu também registrou extravasamento do rio e alagamentos em áreas rurais.

Somadas, Sete Barras e Registro têm 53 famílias que permanecem fora de casa neste momento.

Apesar dos impactos, a Defesa Civil informou que não há registro de mortos ou feridos na atualização desta quarta-feira.

Água baixa em cidades mais afetadas

Em Ribeira, Iporanga e Eldorado, a redução do nível da água permite o início de uma nova etapa: a limpeza das casas e a avaliação dos prejuízos provocados pela enchente.

A situação de Eldorado foi uma das mais graves durante o avanço das águas. Nos últimos dias, ruas e imóveis ficaram tomados pela água do Rio Ribeira de Iguape, obrigando moradores a deixarem suas casas. Na terça-feira (15), um homem de 100 anos que estava isolado em uma área rural do município precisou ser resgatado por equipes da Polícia Militar com apoio de helicópteros.

Divulgação/Corpo de Bombeiros Idoso de 100 anos é resgatado de helicóptero após ficar ilhado

O episódio fez parte de uma série de ações de emergência realizadas na região desde o início das enchentes.

Três helicópteros permanecem mobilizados

Mesmo com a melhora em algumas cidades, as equipes de emergência continuam de prontidão.

O posto de comando das operações está instalado no Corpo de Bombeiros de Registro. No local, permanecem três helicópteros Águia, sendo um deles destinado ao suporte aeromédico.

As missões para levar ajuda humanitária continuam sendo realizadas de acordo com as necessidades identificadas pelas equipes que estão nos municípios.

Foto: Defesa Civil/SP Ajuda humanitária no Vale do Ribeira

A estrutura também é utilizada para operações em locais onde o acesso por terra permanece prejudicado.

Chuva provocou enchentes e deixou famílias fora de casa

As chuvas intensas atingiram o Vale do Ribeira a partir de sexta-feira (11) e provocaram elevação expressiva dos rios, alagamentos, isolamento de comunidades e retirada de moradores.

No início da semana, a Defesa Civil apontava dezenas de famílias fora de suas casas na região. Em Eldorado, por exemplo, a prefeitura chegou a disponibilizar 11 estruturas para receber moradores afetados pela enchente.

Dados divulgados pelo governo paulista também levaram à homologação de situação de emergência em municípios atingidos pelas chuvas. Entre eles estão Registro, Ribeira, Iporanga e Barra do Turvo. Eldorado também teve a situação reconhecida anteriormente.

Agora, com a água recuando em parte do Vale, o trabalho passa a se concentrar na limpeza dos imóveis, levantamento dos danos e atendimento às famílias que ainda não podem voltar para casa.





Situação nesta quarta-feira

De acordo com a atualização mais recente da Defesa Civil: