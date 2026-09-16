Reprodução Acidente com produto perigoso interdita BR-116 em SP

Um acidente envolvendo um veículo que transportava um produto perigoso, semelhante a resina, interditou totalmente a pista da BR-116, em Barra do Turvo, no interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (16). A ocorrência foi registrada por volta das 2h04, no km 564 da rodovia.

Segundo a Arteris Régis Bittencourt, concessionária responsável pelo trecho, uma pessoa ficou ferida no acidente. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Angelina Caron, em Curitiba (PR). Informações sobre a vítima, como idade, e a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

A pista no sentido Sul em direção a Curitiba permanece totalmente interditada e, até a última atualização da concessionária, ainda não havia previsão para a liberação do trecho.

A Defesa Civil já estava no local para acompanhar a ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Ambipar, empresa especializada no atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos, eram aguardadas para a realização dos procedimentos necessários.

Onde há congestionamento na BR-116

A interdição provocou filas nos dois sentidos da rodovia.

No sentido Sul, o congestionamento se estendia entre os quilômetros 561 e 564, próximo ao local do acidente. Já no sentido Norte, havia retenção entre os quilômetros 528 e 542.

As equipes da Arteris permanecem na região para sinalizar o trecho e orientar os motoristas que passam pela rodovia.

O que acontece agora

Por envolver um veículo que transportava produto perigoso, o atendimento depende de procedimentos específicos para avaliar a situação e garantir a segurança de motoristas, equipes de emergência e demais pessoas que estejam próximas ao local.

A concessionária aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros e da Ambipar para a adoção das medidas necessárias. A Defesa Civil também acompanha a ocorrência.





Até o momento, não havia informação sobre a natureza exata do produto transportado. A Arteris informou apenas que se trata de um material perigoso semelhante a resina.

A recomendação aos motoristas que utilizam a BR-116 é redobrar a atenção ao se aproximar da região e seguir as orientações das equipes que atuam no trecho.