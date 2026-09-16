Reprodução/X Tugrul Basar fugiu da Justiça turca por mais de 8 anos, enquanto vivia como uma mulher trans em Istambul

Tuğrul Başar conseguiu permanecer fora do alcance das autoridades turcas por mais de oito anos enquanto usava a identidade da própria irmã e se apresentava como mulher, vestindo-se com roupas femininas e traços mulíebres. A fuga chegou ao fim em Kadıköy, na capital Istambul, onde policiais localizaram o condenado e organizaram uma operação para prendê-lo.

Reprodução/X Tugrul Basar fugiu da Justiça turca por mais de 8 anos, enquanto vivia como uma mulher trans em Istambul





A polícia procurava Başar desde 2018, quando foi emitido um mandado de prisão contra o homem relacionado a um crime cometido em 2010, na cidade de Samsun, no norte da Turquia. O relatório policial do caso, divulgado pela agência de notícias Demirören (DHA), descrevia que a condenação veio por furto praticado mediante falsa atribuição de função pública.

Reprodução/X Tugrul Basar fugiu da Justiça turca por mais de 8 anos, enquanto vivia como uma mulher trans em Istambul





A versão publicada pelo veículo de comunicação indica uma sentença equivalente a sete anos e 11 meses de prisão. Antes da captura, os investigadores da polícia turca descobriram que Başar estava vivendo com uma aparência feminina, usando a identificação oficial da irmã.

Documento da irmã de Başar ajudou na fuga

Reprodução/X Tugrul Basar fugiu da Justiça turca por mais de 8 anos, enquanto vivia como uma mulher trans em Istambul





As imagens antigas do foragido deixaram de ser uma referência para os policiais, já que ele estava com uma fisionomia completamente diferente. A equipe de investigação passou a trabalhar com informações sobre o novo semblante e, depois de confirmar que Başar frequentava a região do norte turco, os investigadores iniciaram o monitoramento.

Reprodução/X Tugrul Basar





A prisão de Başar aconteceu há 10 dias, em 6 de setembro, e resultou na apreensão da carteira da irmã, que foi encontrada durante a abordagem. Os investigadores confirmaram a identidade do homem após a realização de um exame de impressões digitais. A polícia acredita que o uso do documento ajudou a evitar a captura do fugitivo durante anos.

Reprodução/redes sociais Bandeira trans





Ademais, a reportagem da DHA cita o uso de um disfarce feminino pelo criminoso, enquanto o Sözcü, um dos maiores jornais em circulação na Turquia, relata que os policiais descobriram que o condenado havia se tornado uma mulher trans e vivia com aparência feminil. Não há informação oficial, porém, sobre a alteração de nome ou de gênero nos documentos civis de Başar.

Reprodução/Wikimapia Delegacia de Kadikoy Iskele, em Istambul, na Turquia





Başar foi encaminhado à delegacia de Kadıköy İskele depois da prisão. O caso não terminou com o cumprimento do mandado, já que a polícia também abriu um procedimento separado por uso de dados de identificação pertencentes a outra pessoa. Agora, as autoridades tratam tanto da execução da pena anterior quanto da nova acusação relacionada ao documento encontrado durante a operação.



