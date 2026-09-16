Tuğrul Başar conseguiu permanecer fora do alcance das autoridades turcas por mais de oito anos enquanto usava a identidade da própria irmã e se apresentava como mulher, vestindo-se com roupas femininas e traços mulíebres. A fuga chegou ao fim em Kadıköy, na capital Istambul, onde policiais localizaram o condenado e organizaram uma operação para prendê-lo.
A polícia procurava Başar desde 2018, quando foi emitido um mandado de prisão contra o homem relacionado a um crime cometido em 2010, na cidade de Samsun, no norte da Turquia. O relatório policial do caso, divulgado pela agência de notícias Demirören (DHA), descrevia que a condenação veio por furto praticado mediante falsa atribuição de função pública.
A versão publicada pelo veículo de comunicação indica uma sentença equivalente a sete anos e 11 meses de prisão. Antes da captura, os investigadores da polícia turca descobriram que Başar estava vivendo com uma aparência feminina, usando a identificação oficial da irmã.
Documento da irmã de Başar ajudou na fuga
As imagens antigas do foragido deixaram de ser uma referência para os policiais, já que ele estava com uma fisionomia completamente diferente. A equipe de investigação passou a trabalhar com informações sobre o novo semblante e, depois de confirmar que Başar frequentava a região do norte turco, os investigadores iniciaram o monitoramento.
A prisão de Başar aconteceu há 10 dias, em 6 de setembro, e resultou na apreensão da carteira da irmã, que foi encontrada durante a abordagem. Os investigadores confirmaram a identidade do homem após a realização de um exame de impressões digitais. A polícia acredita que o uso do documento ajudou a evitar a captura do fugitivo durante anos.
Ademais, a reportagem da DHA cita o uso de um disfarce feminino pelo criminoso, enquanto o Sözcü, um dos maiores jornais em circulação na Turquia, relata que os policiais descobriram que o condenado havia se tornado uma mulher trans e vivia com aparência feminil. Não há informação oficial, porém, sobre a alteração de nome ou de gênero nos documentos civis de Başar.
Başar foi encaminhado à delegacia de Kadıköy İskele depois da prisão. O caso não terminou com o cumprimento do mandado, já que a polícia também abriu um procedimento separado por uso de dados de identificação pertencentes a outra pessoa. Agora, as autoridades tratam tanto da execução da pena anterior quanto da nova acusação relacionada ao documento encontrado durante a operação.