Sete detentos fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), quatro deles já foram recapturados e três permanecem foragidos.
De acordo com a Sejusp, os presos conseguiram escapar após abrirem um buraco em uma das celas da unidade prisional e, em seguida, pularem o muro do presídio. As circunstâncias da fuga serão investigadas pela secretaria.
Quatro presos já foram recapturados
Ao longo desta segunda-feira, policiais penais localizaram quatro dos sete fugitivos nas imediações do Ceresp Gameleira. O mais recente a ser recapturado foi Leonardo da Silva, de 24 anos.
Segundo a Sejusp, Leonardo estava custodiado na unidade desde 21 de abril de 2026 e possui duas passagens pelo sistema prisional.
Os outros três detentos recapturados também foram encontrados nas proximidades da unidade logo após a fuga.
Três seguem sendo procurados
Até a publicação desta reportagem, permaneciam foragidos:
- Luiz Fernando Freitas Pereira, conhecido como "Bolotinha", que estava preso no Ceresp Gameleira desde 3 de julho de 2026 e possui quatro passagens pelo sistema prisional;
- Saymon Patric Gomes Silva, conhecido como "LB", custodiado desde 22 de abril de 2026 e com duas passagens pelo sistema;
- Bruno Gustavo Gomes da Paixão, preso desde 22 de abril de 2026 e com seis passagens pelo sistema prisional.
A Sejusp informou que as forças de segurança seguem realizando diligências ininterruptas para localizar e recapturar os três fugitivos.
Secretaria investiga a fuga
Além das buscas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública instaurou um procedimento interno para apurar rigorosamente como ocorreu a fuga e verificar as circunstâncias que permitiram a saída dos detentos da unidade prisional.
A pasta também pede a colaboração da população. Informações que possam ajudar na localização dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web , canal de denúncias on-line da Sejusp. Segundo a secretaria, não é necessário se identificar para fazer a denúncia e a ligação é gratuita.