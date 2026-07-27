Sejusp / Divulgação Luiz Fernando Freitas Pereira, Saymon Patric Gomes Silva e Bruno Gustavo Gomes da Paixão seguem foragidos

Sete detentos fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), quatro deles já foram recapturados e três permanecem foragidos.

De acordo com a Sejusp, os presos conseguiram escapar após abrirem um buraco em uma das celas da unidade prisional e, em seguida, pularem o muro do presídio. As circunstâncias da fuga serão investigadas pela secretaria.

Quatro presos já foram recapturados

Ao longo desta segunda-feira, policiais penais localizaram quatro dos sete fugitivos nas imediações do Ceresp Gameleira. O mais recente a ser recapturado foi Leonardo da Silva, de 24 anos.

Segundo a Sejusp, Leonardo estava custodiado na unidade desde 21 de abril de 2026 e possui duas passagens pelo sistema prisional.

Os outros três detentos recapturados também foram encontrados nas proximidades da unidade logo após a fuga.

Três seguem sendo procurados

Até a publicação desta reportagem, permaneciam foragidos:

Luiz Fernando Freitas Pereira, conhecido como "Bolotinha", que estava preso no Ceresp Gameleira desde 3 de julho de 2026 e possui quatro passagens pelo sistema prisional;

Saymon Patric Gomes Silva, conhecido como "LB", custodiado desde 22 de abril de 2026 e com duas passagens pelo sistema;

Bruno Gustavo Gomes da Paixão, preso desde 22 de abril de 2026 e com seis passagens pelo sistema prisional.

A Sejusp informou que as forças de segurança seguem realizando diligências ininterruptas para localizar e recapturar os três fugitivos.





Secretaria investiga a fuga

Além das buscas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública instaurou um procedimento interno para apurar rigorosamente como ocorreu a fuga e verificar as circunstâncias que permitiram a saída dos detentos da unidade prisional.

A pasta também pede a colaboração da população. Informações que possam ajudar na localização dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web , canal de denúncias on-line da Sejusp. Segundo a secretaria, não é necessário se identificar para fazer a denúncia e a ligação é gratuita.

Reprodução Ceresp Gameleira em Belo Horizonte



