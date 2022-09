Primeiro de tudo: o que é o e-Título?

O e-Título é um aplicativo pelo qual o votante pode ter acesso à via digital do título de eleitor. Nele, é possível encontrar diversas informações junto à Justiça Eleitoral, tais como: título de eleitor digital, situação eleitoral e local de votação. Usuários de Android e do IOS podem baixá-lo gratuitamente.