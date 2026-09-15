5 destaques desta terça-feira
Montagem/iG
5 destaques desta terça-feira

Julgamento sobre Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF), Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões, Platense x Fluminense, Vasco x
Santa Fe e São Paulo x Boca Juniors estão entre os destaques desta terça-feira (15).

Julgamento sobre Moraes movimenta STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga às 10h desta terça-feira as mensagens enviadas pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao ministro Alexandre de Moraes.

sessão extraordinária será transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube.

Lotofácil da Independência paga R$ 300 milhões

O concurso 3780 da Lotofácil da Independência será sorteado às 21h desta terça-feira.

O prêmio deste ano é estimado em cerca de R$ 300 milhões.

As apostas devem ser realizadas até às 18h.

Fluminense enfrenta Platense pela Libertadores

O Platense recebe o Fluminense nesta terça-feira, às 19h, pelas quartas de final da Libertadores. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0.

O time carioca vem de uma derrota no Brasileirão para o Atlético-MG, por 3 a 1.

Já o Platense perdeu para o Estudiantes, por 2 a 1, pelo Campeonato Argentino.

Vasco encara Santa Fe na Sul-Americana

O Vasco da Gama recebe o Santa Fe nesta terça-feira, às 19h, pelas quartas de final da Sul-Americana. As equipes empataram em 0 a 0 no confronto de ida. 

Na 17ª posição do Brasileirão, o Gigante da Colina venceu o Grêmio por 2 a 1, fora de casa.

O Santa Fe, por sua vez, venceu o Tolima por 1 a 0.

São Paulo duela com Boca Juniors pela Sul-Americana

O São Paulo recebe o Boca Juniors nesta terça-feira, às 21h30, também pelas quartas de final da Sul-Americana.

Os argentinos chegam com a vantagem de 1 gol no placar após Miguel Merentiel ter balançado as redes.

*Estagiária sob supervisão



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-09-15/para-ficar-de-olho-5-assuntos-que-podem-bombar-hoje.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes