Julgamento sobre Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF), Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões, Platense x Fluminense, Vasco x
Santa Fe e São Paulo x Boca Juniors estão entre os destaques desta terça-feira (15).
Julgamento sobre Moraes movimenta STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) julga às 10h desta terça-feira as mensagens enviadas pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao ministro Alexandre de Moraes.
A sessão extraordinária será transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube.
Lotofácil da Independência paga R$ 300 milhões
O concurso 3780 da Lotofácil da Independência será sorteado às 21h desta terça-feira.
O prêmio deste ano é estimado em cerca de R$ 300 milhões.
As apostas devem ser realizadas até às 18h.
Fluminense enfrenta Platense pela Libertadores
O Platense recebe o Fluminense nesta terça-feira, às 19h, pelas quartas de final da Libertadores. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0.
O time carioca vem de uma derrota no Brasileirão para o Atlético-MG, por 3 a 1.
Já o Platense perdeu para o Estudiantes, por 2 a 1, pelo Campeonato Argentino.
Vasco encara Santa Fe na Sul-Americana
O Vasco da Gama recebe o Santa Fe nesta terça-feira, às 19h, pelas quartas de final da Sul-Americana. As equipes empataram em 0 a 0 no confronto de ida.
Na 17ª posição do Brasileirão, o Gigante da Colina venceu o Grêmio por 2 a 1, fora de casa.
O Santa Fe, por sua vez, venceu o Tolima por 1 a 0.
São Paulo duela com Boca Juniors pela Sul-Americana
O São Paulo recebe o Boca Juniors nesta terça-feira, às 21h30, também pelas quartas de final da Sul-Americana.
Os argentinos chegam com a vantagem de 1 gol no placar após Miguel Merentiel ter balançado as redes.
*Estagiária sob supervisão