Marcela Gonzaga/iG Extremos predominam sobre o Brasil durante esta semana

Enquanto o frio e as chuvas atingem partes do Sul e Sudeste, por outro lado, as previsões indicam máximas de até 40°C em outras áreas do país.

Nesta segunda-feira (14), os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo, estão sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de perigo para chuvas intensas.

Já em áreas do Centro-Oeste e Nordeste, há um aviso para baixa umidade relativa do ar. Sendo assim, a semana deve ser marcada por extremos no Brasil.

Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva segue persistindo em partes da Região Sul neste início de semana, por conta da circulação de umidade marítima, além da atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera.

Porém, a tendência é de que elas aconteçam com menor intensidade.

No Paraná, a previsão indica chuva e trovoadas. Além disso, há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestade. Há também a possibilidade de chuvas em algumas áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Ainda segundo o Inmet, o frio ganha intensidade. Nesta segunda-feira (14), a temperatura mínima será de 10 °C em Porto Alegre, e a máxima não passa de 16 °C. Em Florianópolis, a máxima também é de 16°C e, em Curitiba, de 13 °C.

Sudeste

Neste início de semana, as chuvas persistem por praticamente todo o Sudeste, por conta da atuação de um cavado em médios níveis que favorece as instabilidades em áreas de todos os estados.

Durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça, a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa de São Paulo deve reforçar ainda mais essas instabilidades.

Boa parte da região ainda está sob um alerta laranja de perigo para chuvas intensas. O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Todas as capitais do Sudeste estão na área do aviso.

Os acumulados devem somar mais de 60 mm em alguns pontos, e o tempo deve voltar a ficar mais firme na região a partir de quarta-feira (16).

Centro-Oeste

O calor deve predominar em grande parte da região do Centro-Oeste durante esta semana. A previsão indica que as temperaturas devem ficar elevadas na maior parte da semana e os índices de umidade relativa do ar mais baixos em algumas áreas. As temperaturas máximas ficam entre 38ºC e 40ºC em alguns pontos da região.

Parte da região ainda está sob alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. O aviso indica a umidade variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Porém, o Inmet também informou que as instabilidades voltam a se intensificar sobre parte da região. No Mato Grosso do Sul, o tempo fica chuvoso, e a previsão indica também uma tempestade com trovoadas.

As chuvas também atingem parte do Mato Grosso e o extremo sul de Goiás. Nos próximos dias, também há chances de chuvas passageiras e de forma irregular, com os acumulados mais expressivos atingindo o centro-sul do Mato Grosso do Sul, marcando entre 20 mm e 30 mm.

Norte

A semana começa com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste do Amazonas, no Acre e em parte de Rondônia. Em outras áreas, a previsão indica a possibilidade de chuva isolada.

Ainda em Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, os acumulados podem chegar entre 20 mm e 30 mm.

Por outro lado, o tempo segue ensolarado no Tocantins, onde predominam poucas nuvens e a máxima chega a 39 °C em Palmas (TO). Nas demais áreas, céu com muitas nuvens, sem chuva.

Nordeste

De acordo com o Inmet, a semana inicia com tempo estável na região Nordeste, onde predomina o tempo seco e quente. A temperatura máxima deve variar entre 37ºC e 39ºC em áreas do interior durante os próximos dias. Nesta segunda-feira (14), a máxima atinge 40 °C em Teresina (PI).

As temperaturas reduzem a umidade relativa do ar, que está sob alerta de perigo potencial do Inmet.

Durante a semana, devido à circulação marítima, a chuva deve atingir apenas a faixa litorânea, com acumulados entre 15 mm e 20 mm.



