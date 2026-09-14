Um dos criminosos morreu durante o confronto e uma mulher grávida foi atingida de raspão por um disparo
Foto: Reprodução
Um dos criminosos morreu durante o confronto e uma mulher grávida foi atingida de raspão por um disparo

Uma tentativa de roubo a um veículo terminou em troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na Rodovia SP-340, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, neste domingo (13). Um dos criminosos morreu durante o confronto e uma mulher grávida foi atingida de raspão por um disparo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe flagrou a ação no km 171 da rodovia, na altura do trevo de Mogi Guaçu. Os policiais intervieram e houve confronto armado.

Um dos suspeitos morreu no local. Outros dois conseguiram fugir em um Volkswagen Gol branco e entraram em uma área de mata próxima à rodovia.

Grávida é socorrida

Durante a troca de tiros, uma mulher grávida foi atingida de raspão por um disparo de arma de fogo. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Mogi Guaçu.

Até a última atualização, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde dela.

Polícia faz buscas

Após a fuga, equipes policiais iniciaram buscas pela região para tentar localizar os dois suspeitos.

A ocorrência será apresentada no plantão da Polícia Civil, que deverá investigar as circunstâncias da tentativa de roubo e do confronto.

A SP-340 é uma das principais ligações entre Campinas e o Sul de Minas e registra movimento intenso de veículos, especialmente nos fins de semana.

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