Reprodução/Freepik Faculdade gratuita sem Enem: confira onde estão as vagas

Quem deseja fazer uma faculdade de graça no próximo ano ganhou novas oportunidades com a abertura de quase 5 mil vagas em cursos superiores oferecidos por Institutos Federais. As graduações são gratuitas e não exigem a utilização da nota do Enem .

As oportunidades estão distribuídas em diversos estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. O Instituto Federal Fluminense (IFF), o IF Sudeste de Minas Gerais, o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o IFSULDEMINAS são algumas das instituições com ofertas de vagas. A disputa ocorre por meio de vestibulares próprios ou outras formas de seleção definidas pelas próprias coordenações.

Entre os cursos ofertados, estão Medicina Veterinária, Direito, Enfermagem, Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Pedagogia e Sistemas de Informação.

Como os Institutos Federais fazem parte de uma rede pública federal, os estudantes aprovados não pagam mensalidade durante a graduação.

Porém, cada instituição possui seu próprio calendário. Por isso, os interessados precisam observar principalmente os prazos de inscrição e as datas das provas.

Os períodos para se inscrever variam conforme cada instituição. Algumas seleções permanecem abertas durante todo mês de setembro, enquanto outras recebem candidatos até outubro. Por isso, é importante conferir as regras de cada processo antes de realizar a inscrição.

Quantas oportunidades estão disponíveis?

O maior número aparece no IFSULDEMINAS, com 1.601 oportunidades. Logo depois vem o IF Sudeste MG, com 1.584 vagas.

O Instituto Federal Catarinense disponibiliza outras 1.073 oportunidades. Já o Instituto Federal Fluminense abriu 587 vagas.

Ao todo, os quatro Institutos Federais são 1.601 vagas em cursos superiores gratuitos para ingresso em 2027.

Como se inscrever nas vagas para cursos superiores gratuitos?

O candidato precisa fazer a inscrição diretamente no processo seletivo da instituição onde pretende estudar.

Antes disso, é importante consultar o edital completo, verificar os cursos disponíveis em cada campus e conferir as regras específicas para participar da seleção.

Os prazos também exigem atenção, já que cada instituição possui uma data diferente para o encerramento das inscrições.

No Instituto Federal Catarinense, as inscrições terminam em 17 de setembro. Já o IF Sudeste MG recebe candidatos até 29 de setembro.

O Instituto Federal Fluminense mantém o prazo aberto até 8 de outubro. Já o IFSULDEMINAS possui processo seletivo para 2027 com 1.601 vagas e possibilidade de ingresso por vestibular próprio.

Depois de escolher a instituição, o candidato deve acessar o site oficial, selecionar o curso e o campus desejados e concluir a inscrição dentro do prazo.

Cursos superiores oferecidos pelo IFF

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Biologia;

Ciência e Tecnologia dos Alimentos;

Ciências da Natureza;

Design Gráfico;

Educação Física;

Enfermagem;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Computação;

Engenharia de Controle e Automação;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Física;

Gastronomia;

Geografia;

História;

Hotelaria;

Jogos Digitais;

Letras – Português e Literaturas;

Matemática;

Música;

Química;

Sistemas de Informação;

Sistemas de Telecomunicações;

Teatro.

A oferta muda conforme o campus. Campos Centro, por exemplo, concentra diferentes cursos de Engenharia, além de Arquitetura e Urbanismo.

Já Campos Guarus oferece opções como Enfermagem, Engenharia Ambiental e Música.

*Estagiária sob supervisão



