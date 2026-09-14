Reprodução Trinta famílias continuam desalojadas em Monte Mor (SP) nesta segunda-feira (14) após o transbordamento do Rio Capivari provocar alagamentos em diferentes pontos da cidade

Trinta famílias continuam desalojadas em Monte Mor, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (14) após o transbordamento do Rio Capivari provocar alagamentos em diferentes pontos da cidade . O nível do rio baixou durante a madrugada, mas ainda está 41 centímetros acima da cota de transbordamento, segundo as informações mais recentes da Defesa Civil.

As famílias deixaram as casas e estão hospedadas com parentes ou amigos. A Prefeitura de Monte Mor também disponibilizou o Ginásio Municipal como abrigo temporário, caso seja necessário retirar mais moradores das áreas de risco.

Mesmo com a redução do nível da água, a orientação da Defesa Civil é para que os moradores não retornem às áreas afetadas por enquanto. A previsão de chuva moderada ao longo desta segunda-feira mantém o risco de uma nova elevação do Rio Capivari.

Rio ainda está acima do limite

Na última medição, o Rio Capivari estava em 2,41 metros. O transbordamento havia começado na quinta-feira (10), quando o nível chegou a 2,48 metros.

Ainda há pontos de inundação nas proximidades das duas pontes da Rua Siqueira Campos e no bairro Chácaras Recreio Planalto.

A situação também provocou interdições e afetou o acesso a diferentes regiões do município, principalmente em áreas próximas ao curso do rio.

Chuva superou média de setembro

A cheia é consequência de uma sequência de chuvas fortes registrada na região nos últimos dias.

Até a sexta-feira (11), Monte Mor havia acumulado 129 milímetros de chuva em 72 horas, volume superior à média histórica de todo o mês de setembro, estimada em 80 milímetros pela Defesa Civil municipal. Somente nas 24 horas anteriores à medição, foram registrados 77 milímetros.

O grande volume de água deixou o solo saturado e contribuiu para a elevação do Rio Capivari e de afluentes, aumentando o risco de novos alagamentos.

Cerca de 60 moradias foram afetadas

Em levantamento divulgado pela Prefeitura, cerca de 60 moradias haviam sido afetadas pelo transbordamento nos bairros Jardim Progresso, Jardim Capuavinha e Vila Farid Calil, além de ocorrências nas Chácaras Recreio Planalto e Pindorama.

As equipes municipais também auxiliaram moradores na retirada de móveis e outros pertences. Na atualização de sexta-feira, dez famílias já haviam solicitado esse tipo de apoio e foram encaminhadas para casas de parentes.

Jardim Progresso e Jardim Capuavinha estão entre as áreas consideradas de alto risco de inundação pelo município. A prefeitura informou que aproximadamente 12 moradias haviam sido atingidas no Jardim Progresso e outras 18 no Jardim Capuavinha.

Chuva pode dificultar retorno dos moradores

O cenário continua sendo acompanhado pelas equipes municipais porque a água pode voltar a subir caso ocorram novas chuvas nas áreas de cabeceira do Rio Capivari.

A própria Defesa Civil de Monte Mor já havia alertado, no sábado (12), que as condições nas áreas de montante poderiam influenciar a evolução do nível do rio na cidade. Naquele momento, o município registrava 34 milímetros de chuva em 24 horas.

Por isso, a orientação é que moradores de áreas atingidas ou sujeitas a inundação acompanhem os comunicados oficiais e evitem permanecer próximos às margens do rio.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199, a Guarda Civil Municipal pelo 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuva mantém atenção em todo o estado

A situação de Monte Mor ocorre em meio a uma sequência de chuvas que vem provocando transtornos em diferentes regiões de São Paulo.

O Governo do Estado informou que Monte Mor está entre os municípios que receberam apoio humanitário da Defesa Civil e do Fundo Social, com envio de itens como colchões, cestas básicas e kits de limpeza para cidades afetadas pelas chuvas.

Nesta segunda-feira (14), o estado ainda permanece em alerta para temporais em algumas regiões. Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e granizo em áreas de São Paulo, com risco de alagamentos e outros transtornos.

Vale do Ribeira também tem famílias fora de casa

A situação também é crítica no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. Em Eldorado, 54 famílias, totalizando 173 pessoas, foram retiradas preventivamente de suas casas após o Rio Ribeira de Iguape subir cerca de nove metros. Parte dos moradores foi encaminhada para abrigos.

Outros municípios da região, como Ribeira, Iporanga, Registro e Apiaí, também registraram famílias isoladas ou afetadas pela elevação dos rios. Até a noite de domingo (13), 110 famílias haviam sido realocadas para abrigos no Vale do Ribeira, segundo levantamento divulgado pela imprensa.

A região permanece em alerta nesta segunda-feira (14), com previsão de chuva e risco de novas inundações. O solo já está encharcado, o que aumenta a possibilidade de transbordamentos e deslizamentos.