CCR-Motiva/Divulgação Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos

Uma obra vai bloquear o trânsito temporariamente na marginal da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. A interdição acontece a partir da madrugada desta terça-feira (14).

De acordo com a concessionária que administra a via, a CCR-Motiva, durante o período da intervenção, os motoristas que trafegarem pelo trecho deverão utilizar a saída com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (Hélio Smidt).

A intervenção será realizada na altura do quilômetro 219, na pista marginal, sentido Rio de Janeiro (Norte).

O bloqueio é necessário para a conclusão de obras viárias relacionadas ao empreendimento lindeiro do Galpão Logístico III, que fica localizado nas proximidades da rodovia, conforme informou a CCR-Motiva.

A interdição será realizada entre esta terça-feira (15) e a próxima quinta-feira (17), diariamente, sempre das 0h às 5h.

Período de menor impacto

O período foi definido para reduzir os impactos no tráfego da região.

Ainda de acordo com a concessionária, para minimizar os impactos aos usuários do transporte público, a equipe vai aguardar a passagem do último ônibus público da noite antes de iniciar o fechamento do acesso.

Da mesma forma, o trânsito só será totalmente liberado antes da passagem do primeiro ônibus do dia.

A CCR-Motiva também informou que os motoristas devem manter distância segura das equipes e dos equipamentos utilizados na intervenção, evitando manobras próximas à área de trabalho.



