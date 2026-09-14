Trechos cobrem rodovias nacionais entre Curitiba e Palhoça (SC), na Grande Florianópolis
Foto: Divulgação/Arteris
Trechos cobrem rodovias nacionais entre Curitiba e Palhoça (SC), na Grande Florianópolis

Motoristas que trafegam entre Santa Catarina e Paraná vão pagar mais caro nas rodovias nacionais a partir desta segunda-feira (14). Os pedágios de trechos administrados pela Arteris Litoral Sul passam de R$ 5,70 para R$ 5,90. O reajuste leva em conta cláusulas de contrato e a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com isso, cinco praças localizadas em trechos da BR-376 e BR-116 no Paraná, e BR-101 em Santa Catarina, ficaram mais caras. Os pontos ficam localizados nas cidades de São José dos Pinhais (PR), Garuva (SC), Araquari (SC), Porto Belo (SC) e Palhoça (SC), incluindo o Contorno de Florianópolis.

A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme decisão publicada em 11 de setembro no Diário Oficial da União. Conforme a concessionária, o IPCA aumentou em porcentual de 4,44 pontos.

A empresa também afirma que os novos valores seguirão sendo investidos nos trechos com foco em segurança, infraestrutura e fluidez do trânsito.


Confira tabela de novos preços na região

Segundo a Arteris Litoral Sul, estes são os novos preços praticados nos pedágios da região:

Tabela de Tarifas de Pedágio – Arteris Litoral Sul (vigência a partir de 14/09)

CategoriaTipo de VeículoEixosRodagemMultiplicadorTarifa (R$)
1Automóvel, caminhonete e furgão2Simples15,90
2Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão2Dupla211,80
3Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque3Simples1,58,85
4Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus3Dupla317,70
5Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque4Simples211,80
6Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque4Dupla423,60
7Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque5Dupla529,50
8Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque6Dupla635,40
9Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas a motor2Simples0,52,95

Fonte: Arteris Litoral Sul / ANTT (Decisão SUROD nº 1.356). Tarifas vigentes a partir de 14/09.

O não pagamento da tarifa sujeita o motorista a uma multa de R$ 195, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

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