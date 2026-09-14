Motoristas que trafegam entre Santa Catarina e Paraná vão pagar mais caro nas rodovias nacionais a partir desta segunda-feira (14). Os pedágios de trechos administrados pela Arteris Litoral Sul passam de R$ 5,70 para R$ 5,90. O reajuste leva em conta cláusulas de contrato e a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Com isso, cinco praças localizadas em trechos da BR-376 e BR-116 no Paraná, e BR-101 em Santa Catarina, ficaram mais caras. Os pontos ficam localizados nas cidades de São José dos Pinhais (PR), Garuva (SC), Araquari (SC), Porto Belo (SC) e Palhoça (SC), incluindo o Contorno de Florianópolis.A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme decisão publicada em 11 de setembro no Diário Oficial da União. Conforme a concessionária, o IPCA aumentou em porcentual de 4,44 pontos.A empresa também afirma que os novos valores seguirão sendo investidos nos trechos com foco em segurança, infraestrutura e fluidez do trânsito.
Confira tabela de novos preços na região
Segundo a Arteris Litoral Sul, estes são os novos preços praticados nos pedágios da região:
O não pagamento da tarifa sujeita o motorista a uma multa de R$ 195, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).