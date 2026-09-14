Foto: Divulgação/Arteris Trechos cobrem rodovias nacionais entre Curitiba e Palhoça (SC), na Grande Florianópolis

Motoristas que trafegam entre Santa Catarina e Paraná vão pagar mais caro nas rodovias nacionais a partir desta segunda-feira (14). Os pedágios de trechos administrados pela Arteris Litoral Sul passam de R$ 5,70 para R$ 5,90. O reajuste leva em conta cláusulas de contrato e a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com isso,localizadas em trechos da BR-116 no Paraná, e BR-101 em Santa Catarina, ficaram mais caras. Os pontos ficam localizados nas cidades de, incluindo o

A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme decisão publicada em 11 de setembro no Diário Oficial da União. Conforme a concessionária, o IPCA aumentou em porcentual de 4,44 pontos.

A empresa também afirma que os novos valores seguirão sendo investidos nos trechos com foco em segurança, infraestrutura e fluidez do trânsito.





Confira tabela de novos preços na região

Segundo a Arteris Litoral Sul, estes são os novos preços praticados nos pedágios da região:

Tabela de Tarifas de Pedágio – Arteris Litoral Sul (vigência a partir de 14/09) Categoria Tipo de Veículo Eixos Rodagem Multiplicador Tarifa (R$) 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1 5,90 2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 2 11,80 3 Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque 3 Simples 1,5 8,85 4 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Dupla 3 17,70 5 Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque 4 Simples 2 11,80 6 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla 4 23,60 7 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla 5 29,50 8 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla 6 35,40 9 Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas a motor 2 Simples 0,5 2,95 Fonte: Arteris Litoral Sul / ANTT (Decisão SUROD nº 1.356). Tarifas vigentes a partir de 14/09.

O não pagamento da tarifa sujeita o motorista a uma multa de R$ 195, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).