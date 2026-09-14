Reprodução/Miami-Dade Corrections and Rehabilitation Yirsi Machado Rivera foi presa após arremessar um balde de fezes humanas na vizinha. Mulher justificou ação com uma suposta traição do marido

Um balde com fezes humanas, uma acusação de traição e duas versões diferentes para a mesma briga aparecem no relatório de prisão de Yirsi Esperanza Machado Rivera, de 50 anos. A moradora de Miami-Dade, condado da Flórida, nos Estados Unidos, foi detida depois que uma vizinha afirmou ter sido empurrada e atingida pelos excrementos do recipiente durante uma discussão.

Reprodução/Miami-Dade Corrections and Rehabilitation Yirsi Machado Rivera foi Yirsi Machado Rivera foi presa após arremessar um balde de fezes humanas na vizinha. Mulher justificou ação com uma suposta traição do maridoapós arremessar um balde de fezes humanas na vizinha por uma suposta traição do marido





As duas moradoras da comunidade de casas móveis Royal Country Mobile Homes vivem em partes separadas de um mesmo trailer. Na noite da última segunda-feira (7), por volta das 18h15, Yirsi teria ido até o lado ocupado pela vizinha e batido repetidamente na porta. Quando a mulher abriu, Yirsi a acusou de manter um relacionamento sexual com seu marido.

Reprodução/X Comunidade Royal Country Mobile Homes, em Miami, nos Estados Unidos





O relatório do Gabinete do Xerife de Miami-Dade aponta que a suspeita entrou na residência sem autorização e começou a empurrar a moradora. Antes de sair, Yirsi ainda teria despejado sobre a vítima um balde contendo fezes humanas. Uma testemunha também aparece no documento, afirmando que Yirsi teria dito anteriormente que havia defecado em um balde para jogar o conteúdo no rosto da vizinha.

Suspeita contou versões conflitantes à polícia

Reprodução/Miami-Dade Corrections and Rehabilitation Yirsi Machado Rivera foi presa após arremessar um balde de fezes humanas na vizinha. Mulher justificou ação com uma suposta traição do marido





Quando falou com os investigadores, Yirsi negou tanto a invasão quanto o ataque à vizinha. A mulher de 50 anos alegou que estava apenas tentando jogar fora o balde que vinha usando, já que o vaso sanitário de sua casa estava quebrado.

Reprodução/Google Comunidade Royal Country Mobile Homes, em Miami, nos Estados Unidos





A suspeita também mudou a explicação para o início da discussão. Em vez da acusação de infidelidade registrada pelos policiais, Yirsi afirmou que ela e a vizinha haviam brigado por causa do mau cheiro provocado pelo recipiente. A criminosa ainda acrescentou que foi atingida na cabeça pela outra mulher com um taco de beisebol, sofrendo um corte.

Reprodução/Miami-Dade Corrections and Rehabilitation Yirsi Machado Rivera foi presa após arremessar um balde de fezes humanas na vizinha. Mulher justificou ação com uma suposta traição do marido





Apesar de a suposta traição conjugal aparecer como possível motivo no relatório policial, nenhuma das fontes apresenta provas de que a vizinha realmente tivesse um relacionamento com o marido de Yirsi. Desse modo, Yirsi foi acusada criminalmente por invasão de residência ocupada e agressão.

Na audiência de fiança realizada na última terça-feira (8), a juíza estadual Mindy Glazer chamou atenção para as circunstâncias pouco comuns da ocorrência ao recapitular a acusação em voz alta. A magistrada decidiu manter Yirsi presa sem possibilidade de fiança.

Este é um caso interessante. Ela acha que a vizinha está tendo relações com o marido dela, então entra à força na casa da vítima e joga fezes nela, um balde de fezes. Mindy Glazer, juíza do caso





Por fim, a jurista ainda determinou que Yirsi não se aproximasse da vítima e indicou um advogado público para defendê-la. A criminosa foi encaminhada ao centro de detenção Turner Guilford Knight Correctional Center.



