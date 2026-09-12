Reprodução Youtube/ABC News Disputa profissional reúne duplas de coveiros e tenta dar visibilidade à profissão

Uma competição reuniu 38 coveiros em um cemitério na Hungria para colocá-los sob regras semelhantes às exigências encontradas no trabalho diário do ofício. Cada dupla de profissionais recebeu a tarefa de abrir, apenas com ferramentas manuais, uma sepultura de 2 metros de comprimento, 80 centímetros de largura e 1,60 metro de profundidade. A prova foi realizada por 19 equipes na cidade de Nyergesújfalu, no norte húngaro.

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O solo do local estava endurecido após um verão seco, fazendo os competidores medirem a velocidade na execução do movimento com o molde final da sepultura. O resultado, no entanto, não era definido somente por quem terminasse primeiro a prova, já que a competição conta com uma comissão que avalia a cova de maneira qualitativa.

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Os coveiros Róbert Nagy e László Kiss ficaram com o primeiro lugar da competição. Os homens concluíram o serviço em 1 hora e 21 minutos e dividiram um prêmio de 200 mil florins húngaros, quantia equivalente a R$ 3.200. Nagy afirmou que, dentro do campeonato, a velocidade é o grande diferencial.

Trabalhamos nisso todos os dias. Velocidade é o principal aqui, não a beleza. Róbert Nagy, campeão ao lado de László Kiss (via ABC News)













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O coveiro profissional também afastou a ideia de uma preparação esportiva específica. Nagy explicou que os participantes trabalham com escavação diariamente e, por isso, o próprio ofício serve como treinamento.

Por que existe um campeonato de coveiros?

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Segundo a Associação de Mantenedores e Operadores de Cemitérios da Hungria, que organiza o evento, o intuito da competição é apresentar o trabalho ao público e valorizar os profissionais dos serviços funerários. Neste ano, ocorreu a nona edição do campeonato, que atrai vários curiosos na pequena cidade húngara.

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Além do efeito de divulgação, József Varga, presidente da associação, explicou que existe outra questão prática. A abertura manual de covas não desapareceu com o uso de escavadeiras, já que em cemitérios lotados e áreas estreitas, as máquinas de grande porte não conseguem alcançar todos os pontos.

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O campeonato também busca aproximar trabalhadores e atrair novos profissionais para a área. Na véspera da prova, a associação realizou um encontro sobre gestão de cemitérios e serviços funerários, contando com a participação de competidores e representantes do setor.

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