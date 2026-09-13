Redação DW Ataques contra áreas ucranianas que fazem fronteira com a Polônia tendem a elevar tensão entre Otan e Rússia

Um drone russo atingiu neste domingo (13/09) um trem de passageiros que seguia de Kiev, na Ucrânia para Varsóvia, na Polônia. O governo polonês reportou, por sua vez, que outro drone caiu nas proximidades de uma passagem de fronteira. Nenhum dos dois países registrou vítimas.

A ofensiva contra a locomotiva em direção a Varsóvia ocorreu a dois quilômetros da fronteira com a Polônia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Havia 206 viajantes a bordo do trem atingido, segundo a operadora ferroviária polonesa PKP Intercity. De acordo com a operadora polonesa, a viagem sofreu atraso de mais de seis horas, mas seguiria para Varsóvia após a conclusão dos procedimentos de fronteira.

"Ataque sistemático" contra ferrovias

Segundo Zelenski, "todos os serviços necessários estão trabalhando perto da fronteira polonês-ucraniana, em Volínia, onde os russos deliberadamente incendiaram a locomotiva de um trem e danificaram um posto de combustíveis em um ataque com drone", afirmou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.

Ele acrescentou que seu país vem lutando "justamente para impedir que esses ataques se espalhem ainda mais pela Europa."

Em seguida, a Ucrânia afirmou que sua rede ferroviária estava sob "um ataque sistemático" pela Rússia. O serviço ferroviário estatal afirmou que estava em alerta, sendo possíveis ordens de evacuação e atrasos. Alguns trens estavam sendo redirecionados na região de Dnipro, no sudeste ucraniano.

Polônia: "Seriedade máxima"

O ministro do Interior da Polônia, Marcin Kierwinski, reportou que um drone atingiu a região próxima ao posto de fronteira de Dorohusk-Yagodyn. "Estamos tratando esses acontecimentos com a máxima seriedade. A situação está sendo monitorada continuamente", declarou.

Por sua vez, a Lituânia esclareceu que o suposto avistamento de um drone no seu espaço aéreo decorreu, na verdade, da passagem de um bando de pássaros. O falso alerta levou o aeroporto de Vilnius a fechar por 38 minutos, e a Otan mobilizou pelo menos um caça.

A presença de drones militares que entram no espaço aéreo de Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia tem aumentado as preocupações de que a guerra na Ucrânia possa ultrapassar as fronteiras setentrionais da Otan com a Rússia.

Ofensiva intensificada

Ainda segundo Zelenski, regiões do oeste ucraniano voltaram a ser alvo de bombardeios, mirando instalações ferroviárias e energéticas, além de edifícios comuns. Pelo menos dois civis morreram em decorrência de ataques russos na Ucrânia neste domingo.

A Rússia intensificou nas últimas semanas sua campanha aérea contra a Ucrânia, utilizando mísseis balísticos e drones a jato para tentar superar as defesas ucranianas e explorar a redução dos estoques de mísseis interceptadores de Kiev.

Já autoridades russas relataram duas mortes na república do Tartaristão, decorrentes de ataques com drones lançados pela Ucrânia, também neste domingo.

Poucos dias atrás, emissários dos Estados Unidos visitaram Moscou e Kiev, em uma tentativa de reativar negociações de paz. A guerra na Ucrânia é o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

ht (AFP, AP, Reuters)