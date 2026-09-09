Divulgação Placa de trânsito circular com faixa preta: o que significa

Uma placa de trânsito circular, com fundo branco e uma faixa preta diagonal atravessando o centro, tem confundido motoristas no Reino Unido. Apesar de ser comum nas estradas britânicas, o significado do sinal não é conhecido por todos e ele pode ser interpretado de maneira errada.

A discussão ganhou força depois que uma publicação na rede Reddit afirmou que “99% dos motoristas” não saberiam o que a placa significa. O número, porém, não corresponde a uma pesquisa científica, já que trata-se de uma estimativa feita pelo usuário que publicou a imagem.

O que significa a placa circular com faixa preta

A sinalização indica que o limite nacional de velocidade está em vigor naquele trecho da estrada.

No Reino Unido, a velocidade permitida varia de acordo com o tipo de via e pode também depender do veículo. De forma geral, os limites são:

30 mph (cerca de 48 km/h) em áreas urbanizadas;

60 mph (cerca de 96 km/h) em estradas de pista simples;

70 mph (cerca de 112 km/h) em estradas de pista dupla.

Por isso, a placa não significa simplesmente que o motorista pode dirigir “sem limite de velocidade”.

Por que a placa confunde os motoristas?

O desenho simples pode dar a impressão de que alguma restrição terminou. Em alguns casos, motoristas interpretam a faixa diagonal como uma indicação de “fim” ou até de ausência de limite.

Na realidade, a sinalização informa justamente que o motorista deve observar o limite nacional correspondente àquele tipo de estrada e veículo.

O assunto também chama atenção porque pesquisas anteriores apontaram dificuldades dos motoristas britânicos para identificar placas de trânsito. Uma pesquisa da Uswitch, por exemplo, indicou que 44% dos condutores disseram ter esquecido o significado de placas comuns depois de obter a carteira de motorista.

Outro levantamento, realizado pela Kwik Fit, apontou que o motorista britânico médio reconhecia 79% dos significados das placas avaliadas.

Essa placa existe no Brasil?

A placa circular branca atravessada por uma faixa preta diagonal não faz parte do padrão de sinalização utilizado no Brasil para indicar o limite nacional de velocidade.

Por aqui, os limites máximos de velocidade são normalmente informados por placas de regulamentação que apresentam um número dentro de um círculo, indicando a velocidade máxima permitida naquele trecho.

Assim, um motorista brasileiro que encontrasse a sinalização britânica poderia não identificar imediatamente seu significado, já que o padrão visual e a forma de indicar a velocidade são diferentes.





O que o motorista deve fazer ao encontrar a placa

Ao passar pela sinalização no Reino Unido, o condutor deve verificar o tipo de estrada e respeitar o limite nacional correspondente.

Isso significa que a placa não estabelece um novo número de velocidade por si só. Ela indica que, a partir daquele ponto, passam a valer as regras nacionais para aquela categoria de via.

Além disso, os limites podem ser diferentes para determinados tipos de veículos. Por isso, o motorista precisa considerar também as regras específicas aplicáveis ao veículo que conduz.