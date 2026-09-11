Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga a candidatura de Pablo Marçal à presidência, nova pesquisa da Datafolha, São Paulo tem alerta de tempestades, Rock In Rio altera expediente de órgãos públicos e fim do prazo para se manifestar na lista de espera do Concurso Público Nacional (CNU) estão entre os destaques desta sexta-feira (11).

TSE julga candidatura de Marçal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar, durante a sessão virtual desta sexta-feira, a candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República.

No último sábado (5), a Procuradoria-Geral Eleitoral (PCE) pediu que a Corte analisasse o registro de Marçal. No parecer, o órgão afirmou que o coach não teria comprovado a filiação com o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PTRB) dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

Também foram destacadas as condenações que resultaram na inegibilidade do candidato até 2032.

Desde agosto, Marçal está proibido de utilizar fundos de campanha e fundos partidários, participar de debates e usar a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão até uma decisão final da Justiça Eleitoral.

Datafolha divulga nova pesquisa presidencial

O Datafolha divulga nesta sexta-feira uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para a Presidência da República.

No levantamento apresentado anteriormente pelo instituto, Luís Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 38%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrou 33%.

Augusto Cury (Avante) atingiu 8% e passou a ocupar a terceira colocação. Ronaldo Caiado (PSD) alcançou 4%, seguido de Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

SP alerta para tempestades severas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de risco meteorológico, válido para sexta-feira (11) e sabado (12).

A previsão aponta condições favoráveis para formação de tempestades em diferentes regiões paulistas. Além disso, devido a um ciclone extratropical no Sul, há possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

Rock in Rio muda expediente de órgãos públicos

A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou a mudança do horário de funcionamento dos órgãos públicos municipais nesta sexta-feira, quinto dia do Rock In Rio 2026.

Segundo um decreto publicado no Diário Oficial da União e assinado pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), o expediente será das 8h às 15h para minimizar os impactos no trânsito e na circulação pela cidade durante a reta final do evento.

CNU encerra prazo da lista de espera

Os candidatos na lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) tem até esta sexta-feira para manifestar interesse em seguir na disputa por vagas.

Para realizar o procedimento, os interessados devem acessar o aplicativo SouGov, disponível para smartphones, ou pelo site SouGov.br.

*Estagiária sob supervisão



