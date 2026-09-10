Foto: Guarda Municipal de Americana/Divulgação Guarda apreendeu diversos pacotes com folhas de coca em estabelecimento comercial

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Americana, no interior de São Paulo, após uma fiscalização encontrar diversos pacotes de folhas de coca sendo comercializados em um estabelecimento no bairro Vila Bertini. A ação ocorreu nesta quinta-feira (10), depois de denúncias sobre a venda do produto.

Além das folhas, os agentes apreenderam dinheiro, aparelhos celulares e uma porção de uma substância semelhante à maconha. O caso foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana.

Fiscalização começou após denúncias

Segundo a Guarda Municipal, equipes foram até o comércio após receberem informações sobre a comercialização irregular das folhas de coca.

Durante a vistoria, os agentes localizaram diversos pacotes contendo a planta. O responsável pelo estabelecimento, um homem de nacionalidade boliviana, foi detido e levado para a unidade policial.

A venda de folhas de coca é proibida no Brasil. Apesar de a planta ter usos tradicionais em países andinos, como a Bolívia e o Peru, sua comercialização no país pode resultar em ocorrência policial.

Casos envolvendo o produto já foram registrados em outras cidades paulistas. Em março deste ano, por exemplo, um casal de bolivianos foi preso em Nova Odessa após a apreensão de 18,8 quilos de folhas de coca, além de outros materiais relacionados ao consumo da planta.

Outros produtos também foram apreendidos

Além das folhas de coca, a fiscalização encontrou dinheiro e celulares no comércio. Uma porção de uma substância semelhante à maconha também foi recolhida.

Os guardas identificaram ainda outras irregularidades no estabelecimento, incluindo produtos importados da Bolívia sem a documentação fiscal exigida.

Também foram constatados problemas relacionados ao armazenamento de alimentos e bebidas.

Material foi levado para a Polícia Civil

Todo o material apreendido, juntamente com o homem detido, foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Americana.

A ocorrência será analisada pela autoridade policial, que deverá definir as medidas cabíveis. A identificação do suspeito e eventuais acusações formais dependem do registro e da apuração do caso.

Folha de coca e a legislação brasileira

A folha de coca é uma planta tradicionalmente utilizada por povos andinos, principalmente em países como Bolívia e Peru. Ela pode ser consumida em práticas culturais e na preparação de bebidas tradicionais nessas regiões. No Brasil, entretanto, a comercialização da folha é proibida.