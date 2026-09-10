Reprodução O grupo interceptou o caminhão na altura do km 107, enquanto o veículo fazia um retorno na rodovia

Um caminhão que transportava uma carga dos Correios foi roubado na noite desta terça-feira (08), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no interior de São Paulo. Durante a ação, dois funcionários foram rendidos e mantidos como reféns pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, quatro homens participaram do assalto. O grupo interceptou o caminhão na altura do km 107, enquanto o veículo fazia um retorno na rodovia.

Funcionários foram rendidos durante o assalto

De acordo com o relato das vítimas, os criminosos estavam em um carro e fecharam a passagem do caminhão. Dois homens desceram do veículo, anunciaram o roubo e assumiram a direção do caminhão.

Os funcionários foram retirados do caminhão e colocados no carro utilizado pela quadrilha. Eles permaneceram sob ameaça durante a ação.

O caminhão havia sido carregado em uma empresa localizada no bairro Matão, em Sumaré, e seguia em direção à unidade dos Correios de Indaiatuba. Os criminosos teriam utilizado um carro para simular uma pane mecânica às margens da rodovia antes da abordagem.

Caminhão foi encontrado em Campinas

Após o roubo, o caminhão foi localizado pela Polícia Militar abandonado em uma rua do Jardim Rosália II, em Campinas.

Quando o veículo foi encontrado, os funcionários já não estavam mais no local. As vítimas relataram que quase toda a carga havia sido retirada pelos criminosos.

A localização do caminhão em Campinas fez com que o caso envolvesse municípios da região, embora o roubo tenha ocorrido na Rodovia Anhanguera, em Sumaré.

Trabalhadores não ficaram feridos

Em nota, os Correios informaram que os trabalhadores não sofreram ferimentos e passam bem. A estatal também afirmou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar Rodoviária, e as vítimas foram orientadas sobre as providências necessárias para o registro e encaminhamento do caso.

A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Federal, segundo os Correios.

O que acontece com as encomendas?

Os Correios orientaram clientes que possam ter encomendas relacionadas à carga roubada a acompanhar a situação pelo site ou aplicativo oficial da estatal.

Segundo a empresa, eventuais informações sobre objetos afetados serão comunicadas diretamente aos usuários pelos canais oficiais de atendimento.

Até o momento, não havia informação divulgada sobre a identidade ou prisão dos suspeitos.