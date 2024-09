Reprodução Cocaína vem da folha da coca, oriunda da América do Sul

Um grupo de pesquisadores encontrou, em uma cripta da Itália , traços de cocaína no cérebro de uma múmia de cerca de 400 anos de idade. A descoberta pode indicar que a droga era conhecida e usada muito antes do que se pensava.

A teoria mais popular hoje em dia indica que a substância é usada na Europa desde os anos 1800. Porém, a descoberta coloca a droga pelo menos 200 anos antes disso, durante os 1600.

As amostras foram encontradas no cérebro de duas pessoas que estavam enterradas em uma cripta do século XVII. Eles estavam enterrados na cripta de onde foi o hospital Ca’ Grandão, em Milão, Itália.

Gaia Giordano, da Universidade de Milão, foi uma das responsáveis pela pesquisa de diversos corpos ali. “Foi realmente extraordinário encontrar essa molécula”, disse ela ao Indy 100.

Cocaína na Alemanha

Os cientistas acreditaram que foi apenas no século XIX que o uso europeu de cocaína começou. Isso porque os primeiros registros de isolamento da cocaína a partir da coca é só dos anos 18000.

A planta da coca, no entanto, tem mais de 7 mil anos de uso. Benjamin Breen, historiador da Universidade da Califórnia, acredita que a planta pode ter entrado na Europa a partir da América do Sul e como terapia medicinal.

“É plausível, para mim, que algumas folhas de coca tenham atravessado o Atlântico para a Europa como curiosidade", disse ao NY Times.

