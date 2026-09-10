Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Greve dos bancários, três alertas de tempestade no Rio Grande do Sul, Flamengo e Independiente Del Valle pela Libertadores, sorteio da Mega-Sena e convenção republicana de Trump estão entre os destaques desta quinta-feira (10).

Bancários entram em greve

Os funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, na maior parte dos estados do Sudeste, Sul, Nordeste, Centro Oeste e Norte.

A paralisação foi aprovada após a rejeição dos acordos coletivos que tratam sobre e o reajuste salarial e a manutenção de direitos trabalhistas.

Além disso, no caso da Caixa, houve um impasse referente ao Saúde Caixa e a forma como ele é financiado e pago.

RS tem três alertas de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu três alertas de tempestade para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.

O primeiro é um alerta laranja, de perigo. Os especialistas preveem entre 30 e 60 milimetros por hora e 50 a 100 milímetros por dia na região Noroeste, Centro Ocidental, Sudoeste e Centro Ocidental.

O segundo alerta é amarelo, de perigo potencial. Apesar da chuva variar entre de 20 a 30 milimetros por dia, os riscos são baixos para cortes de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos. O aviso é válido para todas as regiões citadas, além da metropolitana.

O terceiro alerta, por sua vez, é vermelho e é o mais grave. Para a região Noroeste é de se esperar uma chuva superior a 60 milimetros por hora, ventos superiores a 100 quilômetros e queda de granizo.

Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle

O Independiente Del Valle recebe o Flamengo nesta quinta, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Os mandantes vem de uma vitória contra o Maracá, pelo Campeonato Equatoriano, por 3 a 1.

Já o rubro-negro venceu o Remo, por 1 a 0 e assumiu a liderança do Brasileirão.

Mega-Sena 3055 acumula e vai a R$ 76 milhões

Nenhum apostador conseguiu acertar seis dezenas do concurso da Mega-Sena 3055, realizado na última terça-feira (8), o que elevou o prêmio para cerca de R$ 76 milhões.

Os números sorteados na última terça foram: 01, 11, 36, 43, 48 e 49. Na ocasião, o prêmio chegou a R$ 47 milhões.

Para o próximo concurso, o valor acumula R$ 68 milhões. A estimativa de R$ 76 milhões considera também a arrecadação feita com as apostas.

Trump realiza convenção republicana

O presidente americano Donald Trump realiza, nesta quinta-feira, uma convenção antes das eleições de Meio de Mandato, em novembro.

A primeira parte do evento já aconteceu nesta quarta-feira em Dallas, no Texas.

*Estagiária sob supervisão



