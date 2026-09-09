Divulgação/Governo de São Paulo Viatura da Polícia Militar

Um médico de 33 anos ficou gravemente ferido depois de escalar a parte externa do prédio da e entrar pela janela do apartamento dela, no sexto andar, em Bauru, no interior de São Paulo. Dois disparos foram feitos dentro do imóvel na terça-feira (08). A jovem, de 24 anos, não se feriu.

Diogo Pereira Borges foi levado ao Hospital de Base de Bauru, passou por cirurgia e permanecia internado em estado grave sob escolta policial até a última atualização. Ele foi autuado por violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

Segundo a Polícia Militar, o médico pulou o muro do condomínio e avançou pelos pavimentos do edifício. Depois, escalou a estrutura externa até alcançar o apartamento da ex-namorada, no bairro Jardim Infante Dom Henrique. Ele teria entrado por uma janela enquanto ela dormia.

Imagens das câmeras de segurança registraram Diogo circulando pelo prédio antes de chegar ao imóvel.

Em depoimento à Polícia Civil, a estudante de medicina contou que havia terminado o relacionamento cerca de uma semana antes e que o ex-namorado não aceitava a separação. O relato foi divulgado inicialmente pelo g1, que teve acesso às informações do registro policial.

A jovem afirmou ainda que Diogo trancou a porta do apartamento depois de entrar e efetuou dois disparos contra o próprio corpo. Um tiro atingiu o abdômen. O outro teria passado de raspão pela cabeça e acertado uma janela.

A versão ainda é investigada.

Polícia apura quem fez os disparos

A Polícia Civil não concluiu oficialmente a autoria dos tiros e trabalha para esclarecer toda a sequência dentro do apartamento. A apuração também deverá determinar se o relato apresentado pela jovem é compatível com os vestígios encontrados no imóvel.

A arma envolvida no caso foi localizada pelos policiais dentro da bolsa da estudante, segundo o registro da ocorrência. O motivo de ela estar naquele local também deverá ser esclarecido durante a investigação.

A ex-namorada prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru.