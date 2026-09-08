Reprodução/redes sociais Caso Matsunaga voltou às telas com novo filme em julho deste ano

Elize Matsunaga apareceu tomando chimarrão em um trailer, e as imagens viralizaram nas redes sociais.

As fotografias chamaram atenção sobretudo pelo contraste entre a cena corriqueira com o histórico nacionalmente conhecido de um dosdo país.

Ainda, Elize, na verdade, é natural do, onde a cultura gaúcha da erva-mate também é comum em algumas regiões. As imagens não acompanham data nem local de onde foram feitas.

Em 2012, Elize Matsunaga foi condenada pela morte e esquartejamento do marido Marcos Matsunaga, empresário e herdeiro da marca Yoki. A mulher cumpriu a pena e, atualmente, segue em liberdade condicional.

O crime aconteceu em maio de 2012, em, onde morava com Marcos. A pena inicial era de 19 anos, mas após seguidas progressões da pena, Elize obteve direito à liberdade condicional em 2022





Vida discreta e caso contado em filmes

Elize costume evitar os holofotes e mantém uma vida mais discreta, mas sempre acaba atraindo a atenção quando aparece. Contudo, a história, que ainda é muito marcante na memória pública, voltou a ter destaque nos últimos anos.

Isso porque o caso foi objeto de produções audiovisuais, inclusive produção recente, de julho deste ano, que estreou na Netflix. As metragens contam a vida turbulenta do casal, o que teria motivado Elize a cometer o crime.