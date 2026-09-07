Um vídeo de um rato recém-nascido vivo dentro de um prato de comida servido em restaurante viralizou nas redes sociais após uma cliente de um restaurante de Hong Kong publicar o episódio. Ela comprou a refeição e encontrou o animal se movimentando em meio ao alimento, que era lacrado.
O caso aconteceu no Wa Jer Restaurant, onde a cliente comprou a marmita por cerca de R$ 26. A opção incluía omelete, presunto, noodles e molho satay. Segundo o South China Morning Post, além da gravação, ela também denunciou o estabelecimento às autoridades locais.
Veja o vídeo republicado pelo veículo:
Com isso, o restaurante foi processado e uma investigação conduzida apontou para más condições de higiene no local. O restaurante será fechado na terça-feira (08) para passar por um dia de higienização.Ainda segundo as informações, o próprio dono do estabelecimento afirmou que gostaria de entrar em contato diretamente com a cliente. Não se sabe como o animal acabou dentro da marmita.A cliente foi identificada como Sandy Sin e publicou em perfil pessoal o vídeo original. Ela confirmou que a refeição foi recebida enviada para análise na manhã desta segunda (07), pelas autoridades.
Restaurante fica em zona industrial
O restaurante fica localizado em um edifício industrial na rua Wah Sing. De acordo com o estabelecimento, roedores ocasionalmente podem ser encontrados circulando pela região, que é industrial, mas o restaurante realizaria serviços de desinfecção e limpeza profunda todo mês.
Ainda, há rumores de que o episódio possa ter sido intencional. O dono do restaurante, contudo, minimizou a possibilidade e disse que é improvável.
Denúncia formalizada
A denúncia da cliente foi formalizada ao Food and Environmental Hygiene Department (FEHD), órgão responsável por fiscalização da higiene em estabelecimentos. A marmita com o animal permaneceu intocada e foi recolhida para análise.
Ainda nesta segunda (07), resultados apontaram más condições de higiene, levando o órgão a processar o estabelecimento e exigir a limpeza.