Divulgação Cenas do filme que conta a história de Marília Mendonça

As gravações do filme sobre a história da cantora sertaneja Marília Mendonça já começaram em Goiânia e vai provocar mudanças no trânsito da Capital nesta semana. Parque Amazônia e setor Marista terão bloqueios, retenções, controle de acesso e possível desvio de veículos durante alguns dias.



As primeiras alterações já começam a partir das 18h desta segunda-feira (07) na Avenida Alexandre de Morais, no Parque Amazônia. O trabalho segue até as 6h de terça-feira (08), com reserva de vagas, interrupções temporárias e controle de circulação no local.

A produção retorna ao mesmo trecho da Avenida Alexandre de Morais na terça-feira, das 18h às 23h. Durante esse período, poderão ocorrer novos bloqueios intermitentes e controle do tráfego.

Gravações seguem para o Setor Marista

A partir das 23h de terça-feira, as gravações serão realizadas na região do Monumento dos Três Marcos, na Avenida 85, no Setor Marista. As intervenções seguem até as 6h de quarta-feira.

Na quarta-feira, a Rua 144, na região do Bahrem Bar, também será utilizada pela produção. Entre as 18h e a meia-noite, estão previstos bloqueios intermitentes, retenções de veículos e controle dos cruzamentos.

As vias não permanecerão necessariamente fechadas durante todo o período. Como os bloqueios serão feitos de forma intermitente, o trânsito poderá ser liberado entre uma gravação e outra.

Confira os locais e horários

No Parque Amazônia, as mudanças serão realizadas na Avenida Alexandre de Morais das 18h de segunda-feira até as 6h de terça-feira. O mesmo trecho volta a ser utilizado das 18h às 23h de terça.

No Setor Marista, haverá gravações no Monumento dos Três Marcos, na Avenida 85, das 23h de terça-feira às 6h de quarta. A última intervenção informada será na Rua 144, das 18h à meia-noite de quarta-feira.

Produção do Prime Video

Anunciado pelo Prime Video com o título Marília, o longa de ficção acompanha a trajetória de Marília Mendonça desde a adolescência até a ascensão na música sertaneja. A cantora goiana Marina Versos interpreta a artista.

O filme tem direção de Dainara Toffoli e roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade. O elenco anunciado pelo streaming t ambém inclui Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Daniel Haidar, Alejandro Claveaux e George Sauma.

A produção é assinada pela Gullane e pela Chtrone. Fundada em 1996 pelos irmãos Caio e Fabiano Gullane, a Gullane participou de filmes como Bicho de Sete Cabeças, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e Que Horas Ela Volta.







