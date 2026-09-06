Reprodução/FOX10 Capitão pula no mar para salvar mergulhador mordido por tubarão

O capitão de um barco precisou pular no mar para resgatar um homem de 40 anos que foi mordido por um tubarão durante um mergulho a cerca de 48 quilômetros da Costa Esmeralda da Flórida, nos Estados Unidos.

Jacob Johnson estava mergulhando com outros três amigos na última terça-feira (2). Durante o último mergulho do dia, um dos integrantes do grupo foi atacado por um tubarão-touro.

“Eu estava ajudando um dos outros mergulhadores a se despir quando ouvi: ‘Socorro, socorro! Fui mordido’”, contou Johnson à Fox 10 News.

Inicialmente, o capitão acreditou que o amigo estivesse brincando ou que tivesse sido mordido por um peixe pequeno. Ao olhar para a água, porém, percebeu uma grande quantidade de sangue ao redor do mergulhador.

Diante da gravidade da situação, Johnson entrou no mar para ajudar o amigo. Ele retirou parte do equipamento de mergulho da vítima e a conduziu de volta à embarcação. O homem apresentava ferimentos graves nos dois antebraços.

Enquanto Johnson fazia o resgate, os outros integrantes do grupo começaram a prestar os primeiros socorros. Um deles retirou a própria blusa para tentar conter o sangramento, enquanto outro utilizou um pó coagulante para ferimentos externos que havia sido levado pela esposa.

O produto foi aplicado nos dois braços e ajudou a reduzir a perda de sangue. Em seguida, os amigos improvisaram torniquetes com abraçadeiras de plástico.

O grupo também manteve o homem consciente até a chegada da Guarda Costeira. Os amigos permaneceram conversando com ele durante o resgate, enquanto a vítima continuava acordada.

Após chegar ao local, a Guarda Costeira levou o mergulhador rapidamente para a costa. De lá, ele foi transportado de helicóptero para um hospital.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a expectativa é de que o homem se recupere. Ele recebeu dezenas de pontos em um dos antebraços, enquanto o outro sofreu uma lesão que atingiu uma artéria.