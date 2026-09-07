Foto: Divulgação/Lincoln County Sheriff's Office Brenda Deutsch mora no estado de Missouri, nos Estados Unidos, onde foi acusada por trocar a jovem por macaco

Uma mãe adotiva de 70 anos foi condenada a sete anos de prisão após trocar uma adolescente que tinha sob responsabilidade temporária por um animal exótico, possivelmente um macaco. Contudo, a pena foi suspensa e substituída por três anos de liberdade condicional.

Brenda Deutsch foi acusada de trocar uma adolescente por um macaco. Contudo, a suposta troca não foi comprovada ser comprovada pela Justiça estadunidense.

A mulher era “mãe temporária”, responsável pela tutela da jovem, que não teve a identidade divulgada, até que fosse possível retomar o contato entre a adolescente e os pais biológicos.

Segundo o processo, Deutsch pediu autorização para viajar ao Texas visitar uma amiga, enquanto na verdade deixou a adolescente na casa de um casal desconhecido.

Em troca, Deutsch permaneceu com o pagamento que receberia do Estado pela tutela e assistência que prestaria enquanto mãe temporária da menina, conforme o Fox News.

Testemunhas alegaram à polícia que a casa erae abrigava diversos, incluindo macacos, que eram a maioria.

Após uma denúncia anônima, o caso foi descoberto, a adolescente resgatada e Deutsch condenada.

A denúncia apontava que a mulher teria trocado a jovem por um macaco, sendo que Deutsch já era tutora de outros sete macacos. Como os fatos não foram comprovados, Brenda Deutsch foi condenada a sete anos de prisão por omissão e colocar a adolescente sob risco.

Não ter contato com a vítima

Manter tratamento de saúde mental

Participar de programa intensivo de intervenção cognitiva-comportamental

Na última quinta (03), porém, o juiz Thomas Frawley suspendeu a pena e substituiu por três anos de liberdade condicional, com as seguintes medidas cautelares:

O juiz também revogou a licença de “mãe temporária” de Deutsch. Caso ela descumpra qualquer uma das determinações, poderá ser presa e sofrer demais imposições da Justiça.





O que aconteceu?

O principal ponto da condenação foi pela falha do Estado em manter a licença de Deutsch, o que levou o juiz até mesmo a se desculpar com as vítimas. Segundo os relatos, ela chegou a ser tutora de 200 crianças.

Ao longo dos anos, acumulou denúncias contra a residência onde levava os jovens para morar. No tribunal da semana passada, a própria filha biológica depôs contra Deutsch, que assumiu a culpa no caso e disse que estava aborrecida com a adolescente, por isso a enviou para longe.

O juiz do caso criticou o estado de Missouri, onde a mãe atuou por anos, por ter permitido que Deutsch continuasse acolhendo crianças e afirmou que o sistema falhou.

Como funciona o sistema de foster mom?

Brenda Deutsch tinha permissão do estado para abrigar temporariamente crianças acolhidas pela Assistência Social de Missouri. Ela teria cuidado de mais de 200 crianças ao longo de vinte anos. Nos Estados Unidos, a prática é chamada de foster mom.

A pessoa recebe autorização legal para manter temporariamente crianças que, por algum motivo, não podem estar com os pais biológicos. A ideia é que tenham um lugar seguro até que a situação se resolva, mas também podem acabar adotadas.

Ou seja, Deutsch não adotou centenas de crianças ao longo dos anos, mas tinha autorização para acolhimentos temporários, que realizou em períodos distintos.