Bombeiros Bombeiro carrega cachorro atacado por enxame de abelhas

Uma cadela morreu após ser atacada por um enxame de abelhas que provocou a evacuação de uma igreja e o isolamento de um quarteirão inteiro na cidade de Caldas Novas, no Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava preso a uma corrente e sofreu dezenas de ferroadas.



Monique Fernanda, que se identificou como responsável pela cachorrinha, disse a família também foi atacada pelas abelhas e precisou retirar duas crianças do local, enquanto vizinhos ajudavam os moradores.

A mulher afirmou que o animal havia sido preso pouco tempo antes e que a quantidade de abelhas impediu a aproximação de pessoas sem equipamentos de proteção. “Só não conseguimos soltá-la pois estávamos sendo atacados pelas abelhas igualmente, inclusive com duas crianças”, relatou.

As abelhas estavam concentradas em um poste da rede elétrica, mas, quando os militares chegaram, o enxame já havia se espalhado pelo quarteirão e por ruas próximas.

Moradores e frequentadores precisaram se abrigar dentro de uma igreja para se proteger das ferroadas. Na igreja, os bombeiros organizaram a saída gradual das pessoas com o apoio de uma Unidade de Resgate. Os frequentadores foram conduzidos até a viatura e transportados para um local seguro.

Durante o resgate das pessoas, moradores pediram ajuda para o animal que estava em estado crítico. O animal chegou a ser retirado do local, mas morreu minutos depois.











