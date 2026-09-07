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A rede de restaurantes Burger King foi condenada a pagar indenização por danos morais, após um caso envolvendo uma funcionária que não recebeu um uniforme adequado e passou a ser alvo de comentários depreciativos.

A decisão é da 20ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) de São Paulo. Além da indenização, a empresa foi condenada a rescindir indiretamente o contrato com a colaboradora.

O caso aconteceu em uma unidade do Shopping Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o TRT-2, a empregada relatou que a empresa exige o uso de uniforme, porém, ela não recebeu as peças adequadas às suas características físicas.

Sendo assim, para que pudesse trabalhar, a mulher contratou uma costureira particular para adaptar a calça, que recebeu remendos triangulares na parte posterior.

Porém, a modificação passou a ser motivo de zombarias por parte de colegas e também da gerência. De acordo com o relato de testemunhas, a chefe chegou a afirmar que a colaboradora deveria emagrecer para caber nas roupas.

Com as informações, o juiz entendeu que houve um desprezo por parte dos gerentes, além de uma completa inversão de valores. Veja:

“... desprezo da superiora hierárquica pela reclamante e uma completa inversão de valores, no sentido de que a trabalhadora deveria se adaptar ao uniforme e não o uniforme ser adequado à trabalhadora”.

O TRT também afirmou que a decisão reconheceu que as situações vivenciadas pela mulher ultrapassaram mero desconforto e caracterizaram dano moral em decorrência da conduta da empresa, independentemente da comprovação de prejuízo específico.

O comportamento foi considerado suficiente para o reconhecimento da rescisão indireta do contrato.

A decisão também determinou o pagamento de adicional de insalubridade de 20% sobre o salário-mínimo, horas extras, intervalo não usufruído integralmente, vale-refeição e R$ 3.150 de Participação de Lucros e Resultados (PLR).

O iG acionou a empresa Zamp S.A., responsável pelo Burger King, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.



