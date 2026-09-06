Um tratador de animais selvagens foi atacado e morto por um crocodilo em um parque de vida selvagem na Papua-Nova Guiné. De acordo com a Australian Broadcasting Corporation (ABC), o homem foi atacado na manhã do último sábado (5) enquanto alimentava o animal dentro de seu recinto; ele foi socorrido após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste domingo (6).
O caso aconteceu no Adventure Park, na capital do país, Port Moresby, um espaço que funciona como parque de diversões e santuário de vida selvagem.
Segundo o portal, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o funcionário agarrado à borda do tanque do recinto enquanto era atacado, com pessoas ao seu redor tentando ajudá-lo; o crocodilo parecia estar com as mandíbulas presas às pernas dele e o arrastou para a água.
Enquanto o ataque acontecia e a multidão estava reunida, uma das pessoas chegou a oferecer uma barra de ferro retirada da própria cerca ao homem, e outra apareceu mais tarde à borda do tanque para tentar segurar e confortar o funcionário até que a ajuda chegasse, enquanto o animal ainda estava com sua perna na boca.
O tratador foi levado ao Hospital Geral 3 Mile, nome popular local dado ao principal hospital público da cidade, o Port Moresby General Hospital. Ele passou por atendimento, mas morreu em decorrência dos ferimentos por volta das 7h da manhã de hoje (6).
O parque de diversões tinha o costume de realizar demonstrações ao vivo da alimentação dos crocodilos, nas quais a equipe interage de perto com os répteis; o tratador trabalhava no parque há cerca de dois anos.
O espaço está fechado por tempo indeterminado.
Testemunha revela momentos de desespero
Uma testemunha ocular, Gibson John, disse à ABC que o homem sentia "dor intensa, mas não conseguia gritar". De acordo com o depoimento, o tratador teria levado frango para o animal até a cerca de seu recinto e, logo em seguida, foi atacado e puxado para dentro.
"Não conseguimos ajudar naquele momento, [mas] consegui entrar em contato com a ambulância”, afirma a testemunha. Logo em seguida, o homem disse que o crocodilo manteve as pernas do funcionário na boca por mais de uma hora antes que a ajuda chegasse.
Ele sentia uma dor intensa, mas não conseguia gritar. Não conseguia falar direito naquele momento. Eu via a dor nos olhos dele. A única coisa que o ouvi dizer foi: 'Eu não fiz nada de errado. Gibson John, testemunha ocular
Os visitantes foram retirados do parque enquanto a polícia, segundo relatos, atirou no crocodilo antes de libertar o homem. Gibson John disse que foi informado mais tarde que o homem havia perdido uma perna antes de ser transportado para o Hospital.