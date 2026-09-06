Reprodução / Redes Sociais Donald Trump surgiu com cabelo marrom em fotos recentes

Donald Trump surpreendeu ao aparecer com um visual diferente do habitual durante uma viagem a Nova Jersey, nos Estados Unidos. O presidente americano foi fotografado com o cabelo significativamente mais escuro, quase castanho, em uma mudança que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. O episódio foi noticiado pelo New York Post.

Trump desembarcou do Air Force One em Morristown, na sexta-feira (4), a caminho de um fim de semana no Trump National Golf Club Bedminster. Nas imagens, o cabelo aparece com uma tonalidade bem diferente do tradicional loiro-dourado pelo qual o presidente é conhecido.

A mudança não ficou apenas na cor. O cabelo também apareceu mais solto e com uma divisão diferente da que Trump costuma usar, aumentando a impressão de que o presidente havia adotado um novo penteado.

A transformação provocou uma série de comentários nas redes sociais. Entre as comparações feitas por internautas, houve até quem relacionasse o novo visual ao ator Pierce Brosnan.

Entretanto, Trump voltou a esconder os cabelos durante uma partida de golfe no sábado (5). Ele usou um boné vermelho com a frase “Trump estava certo sobre tudo” enquanto jogava ao lado do jornalista da Fox News Bret Baier e outras pessoas.

Com isso, ainda não está claro se o cabelo mais escuro representa uma mudança definitiva ou se foi apenas uma alteração temporária. Segundo o New York Post, mais tarde na sexta-feira, o visual tradicional de Trump teria voltado a aparecer.

O que já foi dito sobre o cabelo de Trump

A aparência do cabelo de Trump é alvo de especulações há anos. Em 2018, uma reportagem publicada pelo New York Post trouxe uma explicação atribuída ao jornalista Michael Wolff, baseada em relatos da filha dele Ivanka Trump.

Segundo o relato, Trump teria passado por uma cirurgia de redução do couro cabeludo para tratar a calvície. Depois do procedimento, a região do topo da cabeça teria ficado com menos cabelo, fazendo com que ele recorresse a um penteado específico para disfarçar a área.

A estratégia envolveria pentear os fios para trás e usar produtos para mantê-los no lugar. A publicação também afirmou que a tonalidade dos cabelos estaria relacionada ao uso de tintura.

De acordo com o relato atribuído a Ivanka, o tempo de ação da tinta poderia deixar o cabelo mais escuro. A impaciência de Trump para esperar o produto agir faria com que o tom pudesse ficar mais alaranjado.

Trump já tentou provar que não usa peruca

As especulações sobre uma possível peruca também acompanham Trump há muitos anos. Em 2016, durante participação no programa The Tonight Show, da NBC, o então candidato autorizou o apresentador Jimmy Fallon a mexer e bagunçar seu cabelo diante das câmeras.

A demonstração foi usada para mostrar que os fios eram naturais. Contudo, o assunto continuou sendo alvo de comentários e brincadeiras ao longo dos anos.

Em 2019, Trump também apareceu com uma mudança no penteado ao participar de um culto na Virgínia. Na ocasião, usou os cabelos penteados para trás, em um estilo que chegou a ser comparado ao do então governador da Califórnia, Gavin Newsom.





Mudança desta vez pode ser temporária

A nova aparição reacendeu a discussão sobre o visual do presidente justamente porque Trump raramente faz mudanças tão perceptíveis no cabelo.

As imagens feitas em Morristown mostram uma tonalidade muito mais escura do que a aparência loira e acinzentada que ele vinha exibindo.

Official White House/Joyce N. Boghosian Presidente Donald Trump





Por enquanto, não houve confirmação oficial de que Trump tenha adotado definitivamente a nova cor ou feito algum procedimento. A aparição posterior usando boné também impediu uma nova comparação clara.