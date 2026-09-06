Reprodução/Linkedin Layne Arthur Lundeen, de 63 anos, foi amarrado com fita adesiva durante voo após proferir insultos racistas

O passageiro da American Airlines que foi amarrado com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico durante um voo após proferir insultos racistas e homofóbicos foi identificado como um corretor de imóveis do Arizona, nos Estados Unidos.

Layne Arthur Lundeen, de 63 anos, é morador de Tucson e é apontado como vice-presidente da Long Realty. As informações constavam no perfil profissional dele no LinkedIn, que foi posteriormente apagado.

Relembre o que aconteceu

Na última quinta-feira (3), Lundeen foi retirado de um voo que partiu de Dallas-Fort Worth, no Texas, com destino a Newark, em Nova Jersey. Segundo relatos de testemunhas, ele teria proferido insultos homofóbicos contra o passageiro que estava sentado ao seu lado e também o teria agredido fisicamente.

A situação exigiu a intervenção de tripulantes e de outros passageiros. Durante o episódio, Lundeen também teria dirigido insultos racistas a uma das comissárias.

Em outro momento, o homem teria quebrado o computador de um passageiro que estava próximo. Diante da confusão, três pessoas intervieram para contê-lo e o amarraram com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico.

A confusão provocou o desvio da aeronave, que precisou realizar um pouso não programado em Baltimore, no estado de Maryland.

Passageiro foi preso

Em declaração ao New York Post, a American Airlines informou que o voo foi desviado devido a um “passageiro problemático”. Segundo a companhia, após o pouso, policiais receberam a aeronave e auxiliaram no desembarque do homem antes que o voo pudesse prosseguir para Newark.

Lundeen foi preso pela Polícia de Transportes de Maryland e indiciado com base na legislação estadual. O caso também é investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Após a retirada do passageiro, o avião retomou a viagem e chegou ao destino final, em Newark.