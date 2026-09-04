Montagem/iG Confira assuntos em alta hoje

Início do Rock in Rio, Grande Prêmio (GP) da Itália na Fórmula 1, produtora do filme "Dark Horse" deve entregar documentos à Polícia Federal (PF), prazo para partidos preencherem vagas remanescentes e Bienal do Livro estão entre os destaques desta sexta-feira (4).

Rock in Rio começa nesta sexta

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Ao longo dos sete dias de festival, o público poderá acompanhar os shows de Foo Fighters, Calvin Harris, Alok, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Twenty One Pilots e outros.

O Multishow transmite, a partir das 15h15, os palcos Mundo e Sunset, enquanto o Canal Bis inicia a cobertura dos palcos Espaço Favela, New Dance Order e Supernova às 15h50.

GP da Itália

A Fórmula 1 volta neste fim de semana com o GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026.

Dois treinos livres ocorrem já nesta sexta, das 07h30 às 08h30 e das 11h00 às 12h00, respectivamente.

Apesar de correr em casa, o líder do campeonato, Kimi Antonelli, da Mercedes, larga do fundo do grid após sua equipe confirmar a troca de componentes da unidade de potência de seu carro.

Lando Norris, por sua vez, surge como favorito para vencer em Monza. O piloto vem de duas vitórias seguidas na Hungria e na Holanda.

Produtora de Dark Horse prevê entregar documentos à PF

Karina Ferreira da Gama, dona da Go Up Entertainment, pretende entregar à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, documentos utilizados na produção do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ideia inicial era que faturas pagas, invoices realizados dentro e fora do país, contratos, aditivos, demonstração de despesas, comprovantes das origens dos recursos empregados e dos financiamentos fossem entregues na última sexta (28).

No entanto, segundo fontes ligadas a Karina, o prazo teve que ser adiado pela dificuldade de coletar documentos internacionais.

Prazo para partidos preencherem vagas remanescentes termina nesta sexta-feira

O prazo para os partidos políticos preencherem as vagas remanescentes termina nesta sexta, a 30 dias do 1º turno das Eleições 2026.

A medida é válida para convenções partidárias que não indicaram um número mínimo de candidatos. As inscrições devem respeitar o número máximo e mínimo previsto por gênero pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bienal do Livro

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece dos dias 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi, Zona Norte da capital.

Além de editoras e leitores de todo o país, a edição reúne autores como Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo, Paula Pimenta, Aline Bei, Alice Oseman e Lynn Painter.

A expectativa é receber mais de 700 mil visitantes durante os dez dias de evento.

*Estagiária sob supervisão







