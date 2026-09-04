Antonio Cruz/Agência Brasil Mineradora foi responsabilizada por riscos que resultaram na tragédia de Mariana

A Justiça Federal condenou a Samarco e três ex-gerentes da mineradora por crimes relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana , na Região Central de Minas Gerais. A decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), tomada nesta quinta-feira (3), reverteu parcialmente a absolvição dos réus determinada em 2024. Ainda cabe recurso.

O tribunal analisou recursos apresentados pelo Ministério Público Federal (MPF) e por familiares de vítimas e decidiu responsabilizar criminalmente a empresa e três pessoas que ocupavam cargos de gestão operacional na Samarco na época da tragédia.

Quem foi condenado

Daviély Silva e Germano Lopes, que eram gerentes operacionais da Samarco em 2015, foram condenados a oito anos e nove meses de prisão, inicialmente em regime fechado.

Wagner Alves, também gerente operacional da empresa naquele período, recebeu pena de sete anos, três meses e 14 dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto.

Para a Samarco, o tribunal determinou a proibição de contratar com o poder público por 10 anos e estabeleceu multa de R$ 1 milhão. O dinheiro deverá ser destinado ao Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Segundo o MPF, a empresa foi responsabilizada por crimes de poluição seguida de morte e danos a unidades de conservação. Os três ex-gerentes também foram condenados por inundação seguida de morte.

Absolvição havia ocorrido em 2024

A decisão representa uma mudança em relação ao julgamento realizado pela Justiça Federal em novembro de 2024. Na ocasião, Samarco, Vale, BHP Billiton, VogBR e sete pessoas físicas haviam sido absolvidas das acusações criminais relacionadas ao desastre.

Naquele momento, a Justiça considerou que não havia provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal individual dos acusados pelo rompimento da barragem.

O MPF recorreu da decisão em dezembro do mesmo ano e pediu a condenação das empresas e de pessoas físicas envolvidas no processo.

Com o julgamento do recurso pelo TRF-6, a Corte modificou parcialmente a sentença e condenou a Samarco e três dos acusados.

Tragédia de Mariana deixou 19 mortos

O rompimento da barragem de Fundão aconteceu em 5 de novembro de 2015, em Mariana. Uma enorme quantidade de rejeitos de mineração foi liberada após o colapso da estrutura operada pela Samarco, empresa controlada pela Vale e pela BHP.

A lama atingiu comunidades próximas, destruiu casas e avançou pela bacia do Rio Doce. Ao todo, 19 pessoas morreram.

Antonio Cruz/ Agência Brasil Rompimento da barragem de Fundão aconteceu no dia 5 de novembro de 2015 e deixou 19 mortos





O desastre também provocou impactos ambientais em uma extensa área de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os rejeitos percorreram centenas de quilômetros pelo Rio Doce até alcançar o Oceano Atlântico.

Entre as localidades atingidas esteve o distrito de Bento Rodrigues, que foi praticamente destruído pela onda de rejeitos.

Impacto ambiental se estendeu até o Espírito Santo

A lama percorreu o Rio Gualaxo do Norte, alcançou o Rio do Carmo e chegou ao Rio Doce. O material alterou a qualidade da água e afetou ecossistemas, comunidades ribeirinhas e atividades econômicas que dependiam do rio.

O impacto também chegou ao litoral do Espírito Santo, onde os rejeitos alcançaram a foz do Rio Doce.

Além das mortes, milhares de pessoas tiveram suas vidas afetadas pelo desastre, com perdas de moradias, atividades econômicas e fontes de renda. A recuperação ambiental e a reparação dos danos se tornaram objeto de uma série de processos e acordos ao longo dos anos.

Decisão é considerada vitória pelo MPF

O procurador regional da República Darlan Airton Dias afirmou que a decisão representa uma vitória e que a responsabilização penal da empresa e dos três ex-gerentes restabelece, na avaliação do Ministério Público, a responsabilização pelos fatos.

“Restabeleceu a verdade, responsabilizando penalmente uma empresa e três pessoas físicas por essa tragédia”, afirmou.

Familiares das vítimas também comemoraram a condenação, afirmando que tiveram uma sensação de justiça após anos de espera.





Samarco pode recorrer

A decisão do TRF-6 ainda não encerra definitivamente a discussão criminal. Os condenados podem apresentar recursos contra o julgamento.

O MPF também vai avaliar se pretende recorrer de pontos da decisão.

A Samarco foi procurada pelo iG, mas não havia se manifestado até a última atualização das informações.