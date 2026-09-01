Reprodução X/@gwjackson08 Harry Jackson recebeu o fígado e o intestino delgado a partir de doação do próprio pai, Gary

O britânico Gary Jackson doou parte do próprio fígado e do intestino delgado para salvar a vida do filho, Harry, de seis anos, numa cirurgia extremamente rara. O procedimento foi realizado em janeiro de 2025 no King's College Hospital, em Londres, e é um dos poucos casos de transplante de dois órgãos registrados em crianças no mundo inteiro, segundo a equipe médica responsável.

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Harry nasceu com a chamada má rotação intestinal, caracterizada por uma anomalia formada ainda durante a gestação. A condição expunha a criança ao risco de vólvulo, complicação onde o intestino se torce e interrompe o fluxo de sangue para o órgão. Após anos de alimentação por via intravenosa, o garoto desenvolveu uma doença hepática associada à insuficiência intestinal, que comprometeu o fígado.

Quando o fígado dele começou a falhar por causa da nutrição parenteral total que o mantinha vivo, tudo mudou. Há centenas de crianças como o Harry esperando pelo telefonema que pode salvar suas vidas. Como pais, você se sente completamente impotente vendo seu filho esperar por algo tão incerto. Annie Cerveno, mãe de Harry (ao The Mirror)





















Reprodução X/@gwjackson08 Harry Jackson recebeu o fígado e o intestino delgado a partir de doação do próprio pai, Gary





Diante do risco à vida de Harry, os pais, Gary e Annie Cerveno, reuniram-se com a equipe de transplantes para avaliar a possibilidade de um dos dois ser doador. Após alguns exames, descobriu-se que Gary tinha 98% de compatibilidade com o filho no antígeno leucocitário humano (HLA), índice que indica sistemas imunológicos semelhantes.

Quando você é pai, daria qualquer coisa ao seu filho num piscar de olhos. Então, quando me disseram que eu poderia doar parte do meu fígado e do intestino para o Harry, nunca houve uma decisão a tomar. Eu estava simplesmente muito grato por ter a oportunidade de fazer algo que pudesse ajudar a salvar a vida dele e dar ao nosso menino uma segunda chance. Gary Jackson, pai e doador (ao The Mirror)





















Reprodução X/@gwjackson08 Harry Jackson recebeu o fígado e o intestino delgado a partir de doação do próprio pai, Gary





A preparação para o transplante exigiu meses de disciplina por parte do pai de Harry. Aos 47 anos, Gary perdeu cerca de 38 quilos, adotou uma rígida rotina de exercícios e abandonou o álcool para chegar à cirurgia em condições seguras de doar.

O caminho até a cirurgia não foi fácil. Precisei perder 38 quilos, seguir uma dieta rígida, abandonar completamente o álcool e me manter focado por meses para garantir que estava saudável o bastante para doar. Gary Jackson, pai e doador (ao The Mirror)

















Reprodução X/@gwjackson08 Harry Jackson recebeu o fígado e o intestino delgado a partir de doação do próprio pai, Gary





O procedimento se estendeu por 17 horas, mas a recuperação de Garry levou mais de seis semanas. Cerca de 20% do fígado do pai e um metro e meio do intestino delgado foram transferidos para o filho, Harry. A operação foi conduzida pelo cirurgião consultor Nigel Heaton, integrante da equipe do King's College Hospital. Segundo o médico, foi feita uma incisão vertical na parte superior dos abdomes.

Um procedimento entre os mais raros do mundo

Reprodução X/@gwjackson08 Harry Jackson recebeu o fígado e o intestino delgado a partir de doação do próprio pai, Gary





O transplante combinado que salvou Harry, unindo fígado e intestino delgado de um doador vivo, é muito incomum na Inglaterra. A cirurgiã Miriam Cortes-Cerisuelo, líder clínica de transplantes no hospital, afirma que existem apenas cerca de dez casos conhecidos no planeta, todos envolvendo crianças.

Transplantes de doador vivo envolvendo o intestino delgado e o fígado, como o que salvou a vida do Harry, são extremamente raros. Existem apenas cerca de dez casos no mundo que conhecemos, todos envolvendo crianças. Além de realizar a cirurgia de doador para o Harry e o Gary, a unidade de fígado do King's conduziu outro transplante combinado de fígado e intestino de doador vivo, os dois únicos casos do tipo no Reino Unido. Miriam Cortes-Cerisuelo, cirurgiã consultora e líder clínica de transplantes do King's College Hospital (ao The Mirror)







