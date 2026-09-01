Foto: CBMSC Três morrem e outros três ficam feridos em batida com caminhão

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou três vítimas e outros três feridos na noite desta segunda-feira (31), na BR-470 em Brunópolis (SC), região da serra catarinense. O motorista do caminhão saiu ileso.

Os três feridos foram socorridos por equipes médicas e encaminhados ao Hospital Regional Hélio Anjos Ortiz, em(SC). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC), todas as vítimas estavam no carro, que era um Fiat Palio emplacado em Curitibanos (SC).

O acidente aconteceu por volta das 18h30, quando a corporação foi acionada. Ainda não há confirmação sobre o que aconteceu para causar a batida entre os dois veículos.





As vítimas fatais ficaram presas entre os destroços do automóvel e tiveram a morte constatada no local por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Eles eram o motorista do carro, de 25 anos, uma mulher de 50 anos e uma criança de 6. Os sobreviventes foram resgatados com múltiplas lesões:



Homem de 63 anos: estava no banco da frente, apresentou suspeita de traumatismo craniano, fratura de tórax e fraturas nos membros inferiores;

Mulher de 27 anos: banco traseiro; suspeita de fratura no fêmur e escoriações pelo corpo;

Adolescente de 12 anos: banco traseiro; apresentou fratura no tórax e hemorragia interna;

A pista da BR-470 ficou bloqueada por cerca de uma hora durante o resgate e atendimento da ocorrência, sendo liberada em seguida.