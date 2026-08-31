CORPO DE BOMBEIROS / DIVULGAÇÃO Homem é resgatado após pouso de parapente em mata de Leopoldina (MG)

Um homem de 59 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após pousar com um parapente em uma área de vegetação de difícil acesso no Morro do Cruzeiro, em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais . O salvamento aconteceu na tarde deste domingo (30), por volta das 15h, e exigiu o uso de equipamentos e técnicas específicas para a retirada em um terreno íngreme.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM), foi acionado depois que uma pessoa informou ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM) ter visto um praticante de parapente descendo em meio à vegetação.

No início da ocorrência, não era possível saber se o homem havia sofrido uma queda ou qual era seu estado de saúde.

Quando chegaram à área destinada à prática do esporte, os bombeiros confirmaram a ocorrência e iniciaram as buscas pela vítima.

Praticante estava consciente

Durante a operação, um integrante do grupo de praticantes conseguiu entrar em contato com os bombeiros e compartilhar a localização da vítima em tempo real.

Ele informou que o homem estava consciente e orientado, mas apresentava dores na região cervical e na cabeça.

Os militares levaram a viatura até o ponto mais próximo com acesso para veículos e, depois, continuaram o deslocamento a pé por uma área de mata.

O homem foi localizado consciente e relatou dores na cabeça, cervical e perna. Na avaliação inicial, não foram identificados sinais evidentes de fraturas ou ferimentos aparentes.

Resgate durou cerca de 50 minutos

Por causa das características do terreno, os bombeiros precisaram imobilizar o homem antes de iniciar a retirada.

Ele foi colocado com colar cervical e prancha longa para reduzir os riscos durante o deslocamento.

A retirada ocorreu por uma região íngreme, com pedras, buracos e vegetação densa e alta. Para superar os obstáculos, os militares utilizaram equipamentos de salvamento, como cordas, mosquetões e anéis de fita.

Integrantes do grupo de praticantes também auxiliaram na operação.

O percurso com a vítima até o ponto onde era possível chegar com veículos levou aproximadamente 50 minutos.





Vítima foi encaminhada ao pronto-socorro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar continuidade ao atendimento.

Após a retirada da área de difícil acesso, o homem foi entregue à equipe do Samu, que realizou o transporte até o Pronto-Socorro da Casa de Caridade Leopoldinense, onde ele recebeu atendimento médico.