Monstagem iG Para ficar de olho: 5 assuntos que podem bombar hoje

A segunda-feira (31) começa com uma agenda cheia de assuntos que podem ganhar força ao longo do dia. O Congresso inicia um esforço concentrado antes das eleições, mais de 500 mil contribuintes recebem restituição do Imposto de Renda, equipes de resgate continuam a procurar trabalhadores presos em túneis no Nepal e o Sul do Brasil enfrenta risco de tempestades.

Também há jogo do Brasileirão marcado para a noite. O iG separou cinco assuntos para você acompanhar.

1. Congresso retoma discussão sobre escala 6x1

Câmara e Senado iniciam nesta segunda-feira (31) um esforço concentrado que deve avançar propostas de grande impacto. Entre elas estão o fim da escala 6x1, a suspensão da chamada “taxa das blusinhas”, a PEC da Segurança Pública, o regime tributário para data centers e a política para minerais críticos.

A PEC que trata do fim da escala 6x1 está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta prevê a redução da jornada semanal e a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana.

Já a medida que suspende a cobrança do Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 precisa ser aprovada até 8 de setembro para continuar valendo.

A comissão responsável pela análise da medida provisória tem reunião prevista para esta segunda-feira, com apresentação do relatório.

2. Receita paga restituição para 521 mil brasileiros

O dinheiro do quarto lote de restituição do Imposto de Renda começa a ser depositado nesta segunda-feira (31). Ao todo, são 521.935 restituições, que somam R$ 1,238 bilhão.

Do total, R$ 704,1 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Estão nesse grupo idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 338.912 contribuintes receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou escolhido receber a restituição por Pix. Há ainda 43.502 restituições para contribuintes sem prioridade.

Quem quiser verificar se está no lote pode acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar “Consultar minha restituição”.

3. Resgate tenta encontrar trabalhadores presos em túneis no Nepal

As equipes de emergência entram em uma nova fase da operação para localizar centenas de trabalhadores que podem estar presos em túneis de projetos hidrelétricos atingidos pelas enchentes no Nepal.

A tragédia provocada pelo colapso de uma geleira já matou mais de 900 pessoas, enquanto quase 5 mil continuam desaparecidas, segundo atualização divulgada nesta segunda-feira.

Entre os locais atingidos estão 11 projetos hidrelétricos nos distritos de Rasuwa e Nuwakot. Cerca de 933 trabalhadores estão sendo procurados dentro dos túneis.

Quase 21 mil profissionais participam das operações, com uso de máquinas pesadas, explosivos controlados e equipamentos capazes de detectar sinais de sobreviventes. Equipes da China e da Índia também ajudam no trabalho.

O terreno continua instável, com risco de novos deslizamentos e rompimento de lagos formados após o desastre.

4. Sul termina agosto sob risco de temporais

O último dia de agosto será marcado por chuva forte e risco de granizo em áreas do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de tempestade para uma extensa faixa que inclui municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de áreas do Mato Grosso do Sul.

O alerta prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Há risco de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção do fornecimento de energia.

A situação ocorre em meio à formação de um novo sistema de baixa pressão e de uma frente fria. Segundo o Inmet, a região Sul terá tempestades e granizo, enquanto as temperaturas sobem fortemente em outras áreas do país.

Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), por exemplo, podem chegar a 41°C. São Paulo pode atingir 36°C, enquanto Curitiba tem previsão de 35°C.

5. Remo e Coritiba fecham rodada do Brasileirão

Remo e Coritiba entram em campo nesta segunda-feira (31), às 20h, no Mangueirão, em Belém. A partida encerra a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.



