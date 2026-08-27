Montagem/iG Veja 5 assuntos em alta hoje

Grenal pela Copa do Brasil, eclipse lunar parcial, julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a uberização, depoimento de Vorcaro a Polícia Federal (PF) e parecer do relator Omar Aziz sobre a escala 6x1 estão entre os destaques desta quinta-feira (27).

Clássico Gre-Nal

O Internacional recebe o Grêmio nesta quinta, às 20h, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Na 16ª posição, o Colorado vem de um empate com o Atlético-MG em 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe sofreu um transferban na última terça-feira (25) devido à transferência do zagueiro Juninho, realizada junto ao Midtjylland, da Dinamarca, em fevereiro do ano passado.

O Imortal, por sua vez, perdeu para o Bragantino por 1 a 0, após um gol de Gustavo Marques já nos acréscimos.

Eclipse lunar parcial

Um eclipse lunar parcial poderá ser visto do Brasil na noite desta quarta para quinta-feira, a partir das 23h34.

O ponto mais alto será às 01h12, momento em que estará na fase mais escura.

Segundo a NASA, o fenômeno deve ter duração de aproximadamente 3 horas e 18 minutos.

STF e a uberização

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quinta-feira um julgamento sobre o vínculo empregatício de entregadores de aplicativo e motoristas de Uber.

A pauta havia sido suspensa pelo relator, ministro Edson Fachin, em outubro do ano passado.

Vorcaro depõe à PF

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro irá depor nesta quinta à Polícia Federal (PF) sobre o caso Banco Master.

A oitiva será realizada por videoconferência às 10h e busca esclarecer as suspeitas de que Vorcaro tenha corrompido dois servidores do Banco Central para obter informações privilegiadas em troca de vantagens econômicas.

Escala 6x1

O senador Omar Aziz (PSD), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, pretende apresentar seu parecer nesta quinta.

O parlamentar afirmou que o texto será entregue para permitir a votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta-feira (4).

*Estagiária sob supervisão







