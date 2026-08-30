As vítimas morreram no local
DIVULGAÇÃO/ CORPO DE BOMBEIROS
As vítimas morreram no local

Dois jovens, um de 18 e outro de 16 anos, morreram na madrugada deste domingo (30), na rodovia GO-164, em Quirinópolis, em Goiás. O ciclomotor em que eles estavam foi atingido por um carro.

De acordo com as autoridades, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. O carro seguia no mesmo sentido que o ciclomotor e bateu na traseira do veículo. Com o impacto, as vítimas caíram e morreram no local. O acidente aconteceu no quilômetro 142 da rodovia.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

A perícia também foi acionada no local. A polícia segue investigando o caso para i dentificar o motorista do carro e apurar as circunstâncias do acidente.

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