Um vazamento de gás provocou um incêndio na casa do ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no fim da tarde deste domingo (30), em Brasília. O fogo começou na área externa da residência, onde havia um botijão conectado a um forno.
Nunes Marques estava no imóvel quando as chamas começaram. Segundo a assessoria do TSE, ninguém ficou ferido e todas as pessoas que estavam na casa passam bem.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 18h54 para combater o incêndio. As equipes levaram cerca de 40 minutos para controlar as chamas.
Ainda de acordo com o TSE, o fogo foi agravado pela presença de um telhado de acrílico na área externa da residência. As chamas, porém, ficaram somente no local.
A casa do ministro fica no Lago Sul, região de Brasília, onde Nunes Marques mora.
Nunes Marques preside o TSE
Além de integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques assumiu a presidência do TSE em maio deste ano. Ele ficará à frente da Corte durante as eleições de 2026.
O ministro sucedeu Alexandre de Moraes na presidência do tribunal. O vice-presidente do TSE é o ministro André Mendonça.