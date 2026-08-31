Antonio Augusto/TSE Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, defende as urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral brasileiro em encontro que reuniu mais de 100 diplomatas

Um vazamento de gás provocou um incêndio na casa do ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no fim da tarde deste domingo (30), em Brasília. O fogo começou na área externa da residência, onde havia um botijão conectado a um forno.

Nunes Marques estava no imóvel quando as chamas começaram. Segundo a assessoria do TSE, ninguém ficou ferido e todas as pessoas que estavam na casa passam bem.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 18h54 para combater o incêndio. As equipes levaram cerca de 40 minutos para controlar as chamas.

Ainda de acordo com o TSE, o fogo foi agravado pela presença de um telhado de acrílico na área externa da residência. As chamas, porém, ficaram somente no local.

A casa do ministro fica no Lago Sul, região de Brasília, onde Nunes Marques mora.

Nunes Marques preside o TSE



Além de integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques assumiu a presidência do TSE em maio deste ano. Ele ficará à frente da Corte durante as eleições de 2026.

O ministro sucedeu Alexandre de Moraes na presidência do tribunal. O vice-presidente do TSE é o ministro André Mendonça.



