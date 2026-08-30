Reprodução/Google Maps Suíça

Um tiroteio durante uma festa rave deixou uma jovem de 22 anos morta e outras cinco pessoas feridas na madrugada deste domingo (30), em Aarau, no norte da Suíça . Algumas das vítimas estão em estado grave, segundo a polícia do cantão de Argóvia.

O ataque aconteceu durante um evento de música eletrônica realizado na região de Schachen, em um hipódromo. A polícia foi acionada por volta das 2h30 e iniciou uma grande operação na área. O autor ou os autores dos disparos ainda não foram identificados e permanecem foragidos.

Ataque aconteceu durante festa de música eletrônica

No momento dos tiros, acontecia a “Aarau Rave VOL. 7”, uma festa de música techno realizada no hipódromo de Schachen. Segundo informações divulgadas pela imprensa suíça, o evento reunia milhares de pessoas.

A polícia informou que quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, ficaram feridos e foram levados para hospitais. Todos os feridos são moradores da Suíça. A jovem que morreu também residia no país.

Relatos publicados pela imprensa local indicam que algumas pessoas chegaram a confundir o barulho dos disparos com fogos de artifício. A polícia, no entanto, ainda não divulgou detalhes que esclareçam exatamente como o ataque começou ou quem efetuou os tiros.

Polícia faz buscas e isola região

Após o ataque, uma grande área próxima ao hipódromo, a uma piscina e a instalações esportivas foi isolada. A polícia pediu que moradores e visitantes evitem a região enquanto as buscas continuam.

As autoridades também ampliaram a presença policial em outras áreas de Aarau como medida de precaução. Até o momento, não havia confirmação de prisão ou identificação de um suspeito.

Equipes de emergência e unidades especializadas foram mobilizadas para atender as vítimas e auxiliar nas buscas. A operação também conta com apoio aéreo, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional.

Polícia pede fotos e vídeos

A polícia de Argóvia pediu que pessoas que estavam no evento ou nas proximidades enviem fotos e vídeos que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu.

As autoridades ainda tentam descobrir de onde partiram os disparos, quantas pessoas participaram do ataque e qual teria sido a motivação. Até o momento, não há informações oficiais sobre a possível causa do tiroteio.

Suíça tem alta posse de armas

Apesar de a Suíça ter uma das maiores taxas de posse de armas de fogo da Europa, episódios de violência com armas são considerados incomuns no país.

Em 2019, os suíços aprovaram regras mais rígidas para o controle de armas. O caso em Aarau, portanto, chama atenção justamente por ocorrer em um país onde ataques desse tipo são relativamente raros.

A investigação continua, e a polícia ainda deve divulgar novas informações sobre as vítimas, o autor dos disparos e as circunstâncias do ataque.