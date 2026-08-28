Reprodução Redes Sociais Uma pessoa morre em engavetamento entre uma ambulância e três carretas em Mogi Guaçu

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas após um engavetamento envolvendo duas carretas, um caminhão e uma ambulância na Rodovia Deputado Mario Beni (SP-340), em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (27).

O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele morreu ainda no local.

A batida mobilizou equipes de resgate da concessionária Renovias, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ambulância levava três pessoas

A ambulância envolvida na colisão pertence à Prefeitura de São João da Boa Vista e transportava três pessoas no momento do acidente: o motorista, um paciente e um acompanhante.

De acordo com os bombeiros, o motorista e o paciente ficaram feridos. O acompanhante não teve ferimentos.

Entre os três feridos na ocorrência, um ficou em estado grave e precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Mogi Guaçu. As demais vítimas tiveram ferimentos leves.

Pistas ficaram interditadas

O acidente aconteceu na altura do km 196 da SP-340. Para permitir o atendimento às vítimas e o trabalho das equipes de resgate, as duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas.

A interdição provocou reflexos no trânsito. Segundo a Renovias, havia cerca de dois km de congestionamento no sentido interior durante o atendimento da ocorrência.

As equipes permaneceram no trecho para o resgate, a remoção dos veículos e a liberação da pista.