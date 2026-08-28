



Reprodução Operação no Complexo de Senador Camará





38 escolas tiveram as suas atividades suspensas e fecharam na manhã desta sexta-feira (28) devido a uma operação da Polícia Militar que segue em andamento no Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, segundo informou Secretaria Municipal de Educação em nota ao iG.

Além das escolas, a Secretaria Municipal de Saúde informou ao iG que até o momento, oito unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial que atendem a região também suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Outras duas unidades da região mantém o atendimento, porém sem as atividades externas que costumam ser realizadas no território, como as visitas domiciliares.

Ônibus desviaram rotas

A Rio Ônibus informou que também devido aos reflexos dos confrontos da operação, quatro linhas foram desviadas e não estão circulando pela região por questões de segurança.

Veja as linhas afetadas:

731 (Campo Grande-Marechal Hermes)

737 (Santíssimo-Cascadura)

926 (Senador Camará-Penha)

SV790 (Campo Grande-Cascadura)





Operação e intenso tiroteio

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 14º BPM (Bangu) realizam a operação no Complexo de Camará, e também nas comunidades do Sapo, Sossego, 48 e Santo André.

Em nota, a corporação informou que as ações têm como objetivo desarticular a atuação do crime organizado nas localidades e cumprir mandados de prisão.

Ao iG, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento e, até então, um suspeito foi detido, dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos.

Um criminoso foi preso por policiais do #14BPM durante operação na comunidade do 48, em Senador Camará. Na ação, foram apreendidos 2 fuzis e material entorpecente. pic.twitter.com/YMJPfisvxD — @pmerj (@PMERJ) August 28, 2026





Caminhão sequestrado e Barricadas

A presença da Polícia na comunidade causou um intenso tiroteio e revolta por parte dos criminosos, que em represália sequestraram um caminhão e usaram de barricada na Estrada do Taquaral.

Reprodução Caminhão usado como barricada





Além do veículo, foram registradas outras barreiras, principalmente com pneus queimados, nos acessos da comunidade tentando bloquear a entrada das forças de segurança.

Operação Policial Gera Clima de Tensão em Senador Camará pic.twitter.com/Xiie9cJz22 — Fala Região (@FallaRegiaoRio) August 28, 2026



