Reprodução Homem morto em academia vendia carros e tinha passagem

O homem morto a tiros dentro de uma academia de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, foi identificado. O crime foi registrado nesta última terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Evandro Luiz Prudente, de 33 anos. Ele é natural do Rio Grande do Sul e já havia passagens pela polícia, por homicídio e tráfico de drogas.

Ele morava em São José dos Campos há cerca de um ano. A esposa de Evandro informou à polícia que ele vendia carros pela internet. Segundo ela, ele não tinha nenhum negócio na cidade e não informou nenhum tipo de ameaça recentemente.

Porém, a investigação aponta que Evandro teria atuado como agiota no Rio Grande do Sul e havia se mudado para o interior de São Paulo após receber ameaças. Ainda não há a confirmação do que motivou o crime, e a polícia segue investigando se os crimes de Evandro têm relação com o homicídio.

O crime foi registrado dentro de uma academia, no início da tarde desta terça-feira, no bairro Jardim Santana, na Zona Norte de São José dos Campos. Evandro foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

No final da tarde, três homens suspeitos de participação no crime foram presos em flagrante. Eles foram encontrados na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro.

A investigação

Segundo a Polícia Civil de São José dos Campos, a investigação teve início logo após o crime.

A equipe policial identificou que os suspeitos do crime estavam em uma moto preta. Depois disso, o veículo foi encontrado abandonado na Zona Norte do município, às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50).

Após o abandono da moto, a polícia conseguiu imagens dos suspeitos entrando em um carro branco. O veículo passou a ser monitorado e estava indo em direção ao estado do Rio de Janeiro.

Na altura da cidade de Itatiaia, cerca de 170 quilômetros de São José dos Campos, os policiais militares da região foram acionados e prestaram apoio à operação. Os agentes cariocas conseguiram abordar o veículo e os suspeitos foram detidos.

Os homens foram encaminhados à delegacia de Resende, também no estado do Rio, e foram presos em flagrante.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois veículos usados no crime eram alugados. A motocicleta foi alugada em Porto Alegre, enquanto o veículo foi locado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Reprodução/redes sociais Autor dos disparos fugiu em motocicleta





O crime

A Polícia Militar foi chamada às 13h59, depois que um homem armado entrou na academia e fez diversos disparos contra a vítima, que estava sentada em uma poltrona no hall de entrada.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima está sentada e é surpreendida por outro homem, que se aproxima e atira contra ela. Veja o vídeo:

A vítima é Evandro Luiz Prudente, de 33 anos. Ele foi atingido por ao menos dez tiros de arma de fogo. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) c onfirmou a morte no local.

Após os disparos, o suspeito deixa a academia e foge acompanhado de outro homem em uma motocicleta preta. O veículo foi localizado abandonado às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50).



