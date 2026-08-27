Reprodução/ CCR Motiva Free Flow na Via Dutra começa em dezembro

O Siga Fácil é o sistema eletrônico de pedágio em operação nas rodovias concedidas de São Paulo, que funciona através dos pórticos instalados ao longo das estradas. Com a identificação do veículo, feita pela leitura da placa ou pelo uso de uma tag eletrônica, o motorista paga apenas pelo trecho efetivamente percorrido e não enfrenta as filas das praças de pedágio.

Para quem utiliza a tag, o processo é totalmente automático, e o valor da tarifa é debitado diretamente no cartão ou na conta cadastrada junto à operadora.

Já os motoristas que não possuem tag e tem o veículo identificado pela placa é necessário acessar a plataforma online do Siga Fácil e recorrer à opção “Pague Aqui”, onde basta informar a placa do veículo para consultar se há algum débito. É possível realizar o pagamento via PIX ou cartão de crédito.

O motorista tem até 16 de novembro deste ano para consultar as pendências e quitar as tarifas sem a cobrança de multa.

Como funciona o programa

O sistema substitui as tradicionais praças de pedágio por pórticos inteligentes, nos quais os motoristas passam livremente, sem a necessidade de reduzir a velocidade ou parar. Com isso, a cobrança da tarifa ocorre de forma automática e proporcional ao trecho percorrido, tornando o deslocamento mais ágil e contínuo, garantindo a fluidez no tráfego.





A gestão do sistema é supervisionada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que acompanha a operação e garante a transparência do processo. Além de modernizar a cobrança, o modelo promete trazer impactos positivos em diferentes frentes, como: reduzir o risco de acidentes, diminuir a emissão de poluentes, eliminar filas nas rodovias e proporcionar maior eficiência no fluxo de veículos.

Atenção aos golpes

Com o avanço da tecnologia e sua implementação em mais vias, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), passou a alertar os motoristas sobre fraudes envolvendo páginas falsas, com boletos e cobranças inexistentes em nome do programa.

Entre as maneiras mais comuns do golpe ser aplicado, estão as mensagens que são enviadas por SMS, WhatsApp ou e-mail, onde o motorista recebe um aviso falso de débito pendente, juntamente com um link, boleto ou QR Code exigindo pagamento. Ao acessar estas mensagens, o usuário pode ser levado a páginas clonadas, programadas para obter informações pessoais, bancárias ou dados do veículo.

Para combater golpes como esses, o Governo do Estado recomenda que o site oficial do Siga Fácil sempre seja consultado diretamente.