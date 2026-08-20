Foto: Defesa Civil / Divulgação Pelotas (RS), também no Sul do estado, decretou situação de emergência na noite de segunda (17), após mais de 100mm de chuvas e alagamentos

A atuação de um ciclone extratropical provocou fortes chuvas que deixaram 214 pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul, segundo levantamento da Defesa Civil estadual. 15 cidades registraram danos. Jaguarão (RS) foi a cidade mais afetada, com 172 desalojados e 5 desabrigados.

De acordo com o boletim, as seguintes ocorrências foram registradas: chuvas intensas (7), vendaval (3), granizo (6),(2) e(1). As chuvas constantes afetaram sobretudo a região Sul do estado gaúcho.

Em, o rio, de mesmo nome que a cidade, inundou e obrigou muitas famílias a saírem de casa. Nesta quinta (20), o nível baixou, mas novos alertas preocupam sobre um repique do cenário nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Defesa Civil estadual,devem cobrir todo território gaúcho ao longo de hoje (20). A atuação doassociado a uma frente fria deve provocar novos temporais e uma

A principal região em alerta é faixa costa leste do estado, desde Mostardas (RS), até Passo fundo e Erechim, no Norte do estado. Os temporais podem causar chuvas entreou), e queda de

A serra gaúcha e a região metropolitana de Porto Alegre estão inclusas neste alerta. O resto do estado está em um alerta menor, de nível amarelo, com chuvas de

O “foco” dos estragos mais recentes causados pelas chuvas no estado é na região Sul. A partir desta quinta (20), equipes da Defesa Civil Nacional montam bases operacionais em Pelotas (RS), onde choveu quase 200mm somente em agosto, e em Jaguarão (RS), para ajudar e acompanhar os estragos provocados pelas chuvas.

Também na região, a cidade de Rio Grande (RS) recentemente enfrentou alagamentos e inundação por conta da elevação do nível da Lagoa dos Patos.





Situação em Jaguarão (RS)

Jaguarão (RS) enfrenta uma série de transtornos por conta da inundação do Rio Jaguarão, que dá nome à cidade. Aulas foram canceladas em pelo menos três dias nesta semana e alguns pontos da cidade seguem alagadas mesmo com a descida do nível do rio.

Com a nova previsão de chuvas, há a preocupação com o repique das cheias, já que o rio se mantém em nível de “alerta de inundação”. De acordo com a prefeitura, a última medição foi de 4,5m, sendo que a cota de inundação é de 5m.

Uma das áreas mais impactadas foi a zona rural da cidade. O voluma das águas destruiu infraestruturas, como pontes e estradas, isolando vários pontos.

As ocorrências também afetaram produtores, que não têm como escoar a produção, e justificaram o cancelamento das aulas, já que toda parcela de alunos de zona rural não consegue se deslocar até a escola.

Veja imagens abaixo:



